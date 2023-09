Chère petite : les sordides faits réels derrière le carton Netflix

La série "Chère petite", grand succès Netflix de la rentrée, raconte sur le mode thriller une terrible histoire d'enlèvement et de séquestration. Un récit qui s'inspire fortement de terribles faits divers.

Chère petite, LA série thriller du moment

En ligne sur Netflix depuis le 7 septembre 2023, la mini-série allemande Chère petite est le succès inattendu de la rentrée. Solidement installée à la première place du Top des séries en France, devant Tapie et One Piece, cette série thriller raconte avec de nombreux rebondissements l'histoire de Lena et de ses deux enfants, Hannah et Jonathan.

Aida Kurt (Haley Louise Jones) - Chère petite ©Netflix

Voici le pitch de Chère petite :

Lena vit complètement isolée dans une cabane hautement sécurisée avec ses deux enfants, Hannah et Jonathan. Leur vie est strictement programmée, des repas à l'heure du coucher, passages aux toilettes compris. Quand leur gardien entre dans la pièce, ils se mettent en rang, montrent leurs mains, et lui obéissent au doigt et à l'œil. Mais un jour, la jeune femme parvient à s'échapper. Après un accident de voiture qui manque de lui coûter la vie, elle se retrouve à l'hôpital avec Hannah...

Des inspirations de faits divers célèbres

Une histoire perturbante d'enlèvement et de séquestration, pleine de suspense, développée sur six épisodes de 50mn, et à l'allure des productions true crime qu'affectionne particulièrement Netflix. Mais Chère petite est une pure fiction qui ne se base pas sur une histoire vraie. Néanmoins, la mini-série est l'adaptation du roman du même nom et à succès de Romy Hausman. Et l'écrivaine s'est elle bien inspirée de faits réels pour écrire l'histoire de Chère petite. Elle le racontait ainsi pour Netflix en juin 2023, évoquant alors l'influence de Natascha Kampusch pour l'écriture du personnage d'Hannah.

J'ai vu l'interview télévisée de Natascha Kampusch avec Günther Jauch en 2006. C'était quelques semaines après avoir échappé à son ravisseur. Je n'ai jamais oublié cette interview, tant j'ai été bouleversée par la façon dont cette jeune femme était assise, là, après tant d'années passées dans un sous-sol. Elle était si instruite, elle s'exprimait si bien. Cela se voyait : elle avait appris, elle avait eu des livres scolaires et avait développé une vision du monde - malgré ces circonstances dans des phases cruciales de sa vie. Hannah, qui vit également dans un environnement isolé, étudie intensivement les livres. Parce qu'elle ne connaît pas le monde, elle en mémorise les définitions dans un dictionnaire. J'ai trouvé passionnant de les laisser se confronter au monde avec ces définitions. En tant que lecteur, et désormais aussi spectateur, vous remarquez à quel point la théorie des choses et leur pratique s'entrechoquent.

Des affaires criminelles retentissantes

Pour rappel, Natascha Kamputsch est une jeune femme autrichienne qui a été enlevée à l'âge de 10 ans le 2 mars 1998 par Wolfgang Přiklopil. Celui-ci l'a séquestrée pendant huit ans et demi, avant qu'elle ne parvienne à s'échapper de la cave où elle était enfermée le 23 août 2006. Le soir de son évasion, son ravisseur s'est jeté sous un train. À l'époque, la presse internationale avait alors largement relayé ce terrible fait divers.

Aussi, autre affaire tristement célèbre dont s'est aussi inspirée Romy Hausman, celle de l'autrichienne Elisabeth Fritzl. Une jeune fille séquestrée et violée par son père pendant 24 ans, entre 1984 et 2008. Durant sa captivité, elle a donné naissance à sept enfants, tous issus des viols subis par son père.