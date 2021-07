Harry Potter et la Coupe de feu : que devient Stanislav Ianevski (Viktor Krum) ?

Stanislav Ianevski alias Viktor Krum est un personnage phare de "Harry Potter et la Coupe de feu". Près de 16 ans après la sortie du film, qu'est devenu le champion bulgare ?

Harry Potter et la Coupe de feu : quand Viktor Krum rendait Ron jaloux

Il fait sans conteste partie des personnages emblématiques de la saga Harry Potter. Stanislav Ianevski est un acteur bulgare né à Sofia. Son nom ne vous dira sans doute rien, mais son visage si ! Il est notamment connu pour avoir joué dans Harry Potter et la Coupe de feu sorti en 2005. Sélectionné parmi 600 autres candidats, l'acteur y interprétait Viktor Krum, un joueur de l'équipe bulgare de Quidditch qui participait au Tournoi des Trois Sorciers. Le très charismatique étudiant bulgare y représentait Durmstrang, l’école de sorcellerie très stricte d’Europe du Nord. Dans ce quatrième volet de la saga, l'imposant et beau jeune homme avait également proposé à Hermione de l'accompagner au bal de Noël. Le duo y apparaissait ensuite ensemble, au grand désarroi de Ron qui avait du mal à cacher sa jalousie. Mais alors qu'il avait fait forte impression, l'acteur a soudainement disparu des écrans.

Harry Potter et la Coupe de feu - Hermione et Viktor (Emma Watson, Stanislav Ianevski ) ©WARNER BROS

Un biker musclé

Depuis son rôle dans Harry Potter, Stanislav Ianevski s'est fait très discret. Il a tourné dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, mais malheureusement, il a été coupé au montage. Bien qu'il ait également participé à Hostel, chapitre II et quelques séries en Bulgarie, l'acteur peine à revenir sur les écrans. Cependant, un simple coup d'œil sur ses réseaux sociaux suffit à dire qu'il s'est métamorphosé ! L'ex-sorcier a pris en âge mais aussi et surtout en muscles. Suivi par plus de 6000 abonnés, il est aujourd'hui âgé de 36 ans et partage son temps entre musculation et moto.

Deux passions qu'il exerce et partage quotidiennement avec ses abonnés. Il donne ainsi des conseils à tous ses followers adeptes des salles de sport. Il continue à participer à des conventions de fans d'Harry Potter pour partager ses souvenirs de tournage ainsi que des séances de dédicaces.