Matrix Resurrections : la raison personnelle derrière le retour de Neo et Trinity

La saga Matrix a profondément marqué le cinéma de science-fiction. Avec trois films sortis entre 1999 et 2003, les soeurs Wachowski ont révolutionné le genre et conditionné le futur de la SF. Ces films ont notamment popularisé la technique du bullet time.

Il y a 22 ans, Neo (Keanu Reeves) faisait son apparition sur nos écrans. Dans un futur proche, ce pirate informatique découvrait que la réalité n'était en fait qu'une immense simulation appelée Matrice réduisant l'espèce humaine en esclavage. Il décidait donc de mener une guerre pour mettre en échec la Matrice, et ses féroces agents. À ses côtés, on découvrait notamment deux autres personnages clés : Morpheus (Laurence Fishburne) et Trinity (Carrie Anne Moss).

Alors que le public avait cru dire adieu à Neo et Trinity dans Matrix Revolutions, la réalisatrice Lana Wachowski a décidé de les ramener à la vie dans le bien-nommé Matrix Resurrections. Attendu sur nos écrans le 15 décembre prochain, le film s'est dévoilé il y a quelques jours avec une première bande-annonce qui a soulevé de nombreuses questions (notamment une).

Ramener ces personnages sur le devant de la scène, presque vingt ans après, a de quoi surprendre. Récemment, la réalisatrice s'est exprimée sur la raison qui l'avait poussée à les faire revenir.

C'est lors du festival international de littérature de Berlin que Lana Wachowski a dévoilé la raison de ce retour. La réalisatrice a expliqué qu'il avait été inspiré par un drame personnel : la mort de ses parents et d'un ami proche.

Mon père est mort, puis cet ami, et ensuite ma mère. Je ne savais pas trop comment gérer ce genre de deuil. Je n'avais pas expérimenté ça de si près. Je savais que leurs vies allaient se terminer, mais c'était quand même très dur. Je me réfugie tout le temps dans l'imaginaire. Un soir, alors que je pleurais et ne pouvais pas dormir, toute l'histoire du film m'est apparue. Je ne pouvais pas avoir mon père et ma mère, mais je pouvais avoir Neo et Trinity, les deux personnages les plus importants de ma vie. J'ai ressenti aussitôt un profond soulagement de pouvoir les retrouver. Et de manière très simple. OK ils sont morts, mais vous pouvez décider de les faire revenir. Et ça fait du bien ! (...) c'est la beauté de l'art, et des histoires. Être là pour nous réconforter.