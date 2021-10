L'image du jour : Dernier train pour Busan, qu'en est-il de la mise en scène ?

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image insolite, marquante ou humoristique.

Le film coréen de zombies Dernier Train pour Busan avait été une très agréable surprise pour les amateurs du genre. Il est question d'un terrible virus qui ravage la Corée du sud, transformant les gens en zombies. Les passagers d'un train vont alors tout faire pour survivre en tentant de se rendre à Busan, dernière ville qui semble sûre. La mise en scène et la réalisation enragée ont marqué les esprits.

Notre image du jour, ci-dessus, illustre bien le lieu clos et étroit des wagons. Le réalisateur Yeon Sang-ho, c'était expliqué sur sa façon d'appréhender la mise en scène :

Le train propose un espace clos et répétitif. Tous les wagons et compartiments se ressemblent. Il y a beaucoup de scènes d’action dans le film mais je n’ai pas voulu trop les découper, afin de permettre aux spectateurs de se repérer plus facilement. J’ai limité le nombre de plans pour que l’on puisse suivre les mouvements des personnages, pour que l’action demeure lisible. Il y a moins de plans dans mon film que dans un film d’action habituel.