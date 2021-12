L'image du jour : la liqueur d'échalotes dans Les Bronzés font du ski

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Les Bronzés font du ski est parsemé de scènes devenues cultes et de répliques que tout le monde connaît. On retrouve la troupe du Splendid composé de Christian Clavier, Dominique Lavanant, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Michel Blanc et Thierry Lhermitte. Notre image du jour, ci-dessous, met en avant la scène hilarante de la dégustation de liqueur d'échalotes. Et figurez vous que cette séquence n'a pas était si simple à tourner !

En effet, l'équipe de tournage a dû recommencer la scène une vingtaine de fois. La faute au chef opérateur Jean-François Robin. Il était pris de fous rires à chaque fois qu'il cadrait les grimaces de Michel Blanc et Gérard Jugnot.

La fameuse liqueur d’échalote, c’était de l’eau. On avait introduit un crapaud en plastique à l’intérieur de la bouteille en découpant proprement le cul qu’on avait ensuite recollé. Je ne me souviens plus si les acteurs ont vraiment bu ce contenu-là. Les plans de coupe incitent à penser que non…