Image du jour : les coulisses du film Le Loup de Wall Street

Sorti en 2013 et réalisé par Martin Scorsese, le film "Le Loup de Wall Street" est inspiré d'une histoire vraie. Le casting du film est composé de Leonardo DiCaprio, Jonah Hill et Margot Robbie, entre autres. Découvrez les dessous de ce célèbre film.

Le film Le Loup de Wall Street voit le jour en 2013. Il s'agit du plus gros succès du cinéaste. Leonardo DiCaprio est un acteur reconnu pour son jeu et ses performances suscitent souvent des commentaires élogieux. Une vidéo sur les coulisses du film est sortie en 2020 et laisse entrevoir le talent et la concentration de l'acteur.

Cette vidéo a fait un buzz incroyable sur Twitter. On peut voir l'acteur profondément concentré avant le tournage d'une des scènes du film. Le changement d'expression de Leonardo DiCaprio a fasciné les internautes. Il s'agit ici, d'une version courte des coulisses du film, mais on peut retrouver sur YouTube une version plus détaillée afin de découvrir toute la palette de l'acteur américain.

