L'image du jour : Découvrez quel film a stoppé momentanément le tournage de No Country for Old Men

Le film policier "No Country for Old Men" est réalisé par Joel et Ethan Coen en 2007. Côté casting, on retrouve Josh Brolin, Tommy Le Jones ou encore Javier Bardem. Le tournage du film s'est déroulé non loin d'un d'autre et la cohabitation n'a pas été facile...

C'est au fin fond du Texas, près de la petite ville de Marfa que deux équipes de films différents viennent s'installer. En effet, durant l'été 2006 les frères Coen sont présents pour tourner les images du film No Country for Old Men. Non loin de là, Paul Thomas Anderson débute le tournage du film There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis. La cohabitation dans cette zone géographique ne va pas vraiment se passer comme prévue.

Image du jour : There Will Be Blood ©Walt Disney Studios Motion Pictures France

Comme le montre notre image du jour, un essai pyrotechnique est réalisé sur le plateau de There Will Be Blood pour une scène de forage. Malheureusement, cette répétition crée un immense nuage de fumée noire. Ce nuage très épais a été déplacé par le vent et s'est retrouvé au-dessus du plateau de tournage de No Country for Old Men qui se trouvait pas très loin. La fumée était tellement présente sur les lieux que les réalisateurs ont du se rendre à l'évidence et stopper le tournage le temps que cela passe. C'est seulement le lendemain que les équipes ont pu réinvestir le plateau.

