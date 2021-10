L'image du jour : Halloween Kills, la scène de l'incendie n'a pas plu à tout le monde

"Halloween Kills" est sorti il y a peu et a déjà marqué les esprits. En effet, le film réalisé par David Gordon Green a suscité de vives réactions, surtout la fameuse scène de l'incendie où interviennent les pompiers. CinéSéries vous en dit un peu plus.

Le film Halloween Kills réalisé par David Gordon Green est en fait le douzième de la série Halloween. Ce nouvel opus est à l'image des autres, cumulant ainsi des scènes très violentes, notamment celle de l'incendie dans la maison de Laurie. Comme le montre notre image du jour, ci-dessous, les pompiers arrivent sur les lieux, mais ne s'attendent pas à tomber sur le terrifiant Michael Myers.

Image du jour : Halloween Kills © Universal Pictures

Dans cette première séquence d'une violence inouïe, le tueur va décimer toute une équipe de pompiers. Une partie de la scène est interprétée par de vrais pompiers issus du Cannon Air Force Base Fire situé au Nouveau-Mexique. Cette scène de tuerie envers les sauveteurs en a gêné plus d'un, et une pétition a vu le jour sur Change.org afin de supprimer ces images du film.

En effet, cette dernière est rédigée par un futur pompier issu d'une famille du métier, qui a jugé cela offensant. Selon lui, il n'y a aucune raison pour que cette scène "horrible" et "dégoutante" reste dans le film. Il ne tolère pas le fait que les pompiers soient venus apporter leur aide pour éteindre le feu, et soient ensuite sauvagement assassinés, qui plus est avec leur propre équipement !

