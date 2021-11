L'image du jour : la rencontre entre Stanley et Blanche dans Un tramway nommé Désir

Réalisé par Elia Kazan, le film "Un tramway nommé Désir" voit le jour en septembre 1951. Adaptation de la pièce de théâtre du même nom, signée Tennessee Williams, le long-métrage en noir et blanc fut grandement récompensé. Retour en image sur la rencontre entre les deux personnages principaux, Stanley et Blanche DuBois.

Le film Un Tramway nommé Désir a marqué bien des esprits, en partie grâce à la prestation de Marlon Brando qui incarne l'ouvrier Stanley, obligé d'héberger Blanche Dubois, incarnée par Vivien Leigh, la sœur de sa femme. Elle les rejoint donc dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, dans leur minuscule appartement. La cohabitation ne va pas franchement se passer comme prévu au fil du temps. Voici en image, la rencontre entre Stanley et Blanche DuBois qui ne semble pas insensible à son charme.

Stanley Kowalski est à l'opposé de Blanche, c'est un ouvrier bourru et brut qui aime le bowling, l'alcool, le poker et le sexe. Elle, de son côté, est plutôt distinguée et issue de la classe supérieure. Le film va alors explorer, la folie, la force des sentiments et les relations conflictuelles. L'interprétation des acteurs étant remarquable, cela donne naissance à un style appelé Actor Studio, qui sera prédominant les décennies suivantes dans le cinéma américain. Cela privilégie donc un investissement total de l'acteur physiquement et émotionnellement dans un jeu personnalisé et personnel.

