L'image du jour : le voleur de rêves de La Cité des enfants perdus

Le film "La Cité des enfants perdus" sort de l'imagination de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, en 1995. A l'affiche de ce film fantastique on retrouve Daniel Emilfork, Judith Vittet, Dominique Pinion, mais aussi Ron Perlman.

Le synopsis du film La Cité des enfants perdus est le suivant : Krank, incarné par Daniel Emilfork, est un étrange personnage qui vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges, sur une plate-forme en mer perdue dans le brouillard. Krank, doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. C'est pour cela qu'il les enlève.

Hélas pour lui, même quand il s'immisce dans les rêves des enfants sous la forme d'un père Noël, il n'y trouve que des cauchemars. Miette (Judith Vittet), une petite voleuse débrouillarde exploitée par deux sœurs siamoises aussi cruelles que cupides, s'allie avec One (Ron Perlman), un costaud de foire, afin de retrouver Denrée, le petit frère de One, que Krank et ses sbires ont enlevé.

La cité des enfants perdus ©Constellation

Le film emploie des effets spéciaux novateurs pour l'époque comme l'animation en image de synthèse de puces, de fumée ou d'une goutte de larme. Tout cela à mobilisé 15 personnes et 10 mois de travail pour 5 minutes à l'écran, soit 48 prises... Lors de sa sortie, La Cité des enfants perdus aurait ainsi été le film contenant, en durée, le plus d'images de synthèse au monde !

