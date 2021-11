L'image du jour : on a retrouvé les photos du générique de fin de Very Bad Trip 1

Le film "Very Bad Trip", le premier de la saga, voit le jour en 2009. Réalisé par Tod Phillips, le long-métrage illustre l'enterrement de vie de garçon de Doug, qui se déroule à Las Vegas. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu et la belle brochette de potes va devoir surmonter plusieurs problèmes de taille... Cinéséries revient en images sur cette nuit de folie qui a fait tout basculer !

Cette fois-ci ce n'est pas une image, mais des images du films Very Bad Trip ! Pour fêter son enterrement de vie de garçon Doug conduit ses amis, Stu, Phil, accompagné de son futur beau-frère Alan, à Las Vegas. Une fois sur place, l'alcool coule à flots et le lendemain matin les trois amis se réveillent avec une énorme gueule de bois et sans leur pote Doug, le futur marié. Leur chambre d'hôtel est méconnaissable et Stu a perdu une dent, il y a un tigre dans la salle de bain et un bébé dans un placard. La raison de tout ça ? Personne ne le sait, les trois hommes ont complètement perdu la mémoire. Heureusement, et pour notre plus grand plaisir, les quatre comparses ont immortalisé la soirée avec leur appareil photo. Des clichés qu'on retrouve dans le générique de fin :

Ed Helms l'interprète de Stu, n’a eu recours à aucun artifice. En effet, il lui manque naturellement une dent depuis qu’il est jeune. Une de ses incisives n'a jamais poussé. Ce qui lui a bien servi pour incarner ce dentiste (pas très expérimenté) dans le film.

Ne demandez pas pourquoi il y a des poules dans l'appartement...

Apparemment les trois amis ont passé une partie de leur soirée à l'hôpital.

Passage obligatoire au casino de Las Vegas, et la fameuse rencontre avec M. Chow, qui va les mettre dans le pétrin. Il faut savoir que les acteurs Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis se connaissaient à peine avant de commencer le film. Ils ont réussi à tisser de réels liens d'amitié comme dans la fiction. D'après l'acteur Ed Helms, leur amitié est l’une des raisons de la réussite du film et on veut bien le croire.

