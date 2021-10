L'image du jour : saviez-vous que Disney réutilisait ses images pour faire d'autres animations ? 

Des générations entières ont été bercées par les fabuleux dessins animés Disney, entre "Le livre de la jungle", "Blanche Neige", "Robin des bois" ou bien "Les 101 Dalmatiens". Aviez-vous remarqué que différentes images ont été réutilisées, se retrouvant ainsi dans plusieurs animations ?

Les amateurs de Disney le savaient sans doute déjà, mais différentes images ont été réutilisées dans différents dessins animés de façon subtile en changeant les couleurs, les vêtements ou bien les accessoires, mais la scène ainsi que la gestuelle des personnages est la même. Voici une compile de plusieurs exemples, tirée du compte Instagram @TheFilmZone :

Le recyclage de ces images est en partie dû au coût de l'animation à l'époque, qui était très élevé. Cela prenait également énormément de temps à réaliser. Il était donc plus simple de réutiliser certaines images dans des scènes assez similaires. Cette technique représentait donc un gain de temps et d'argent pour les créateurs. Et vous, l'aviez-vous remarqué ?

