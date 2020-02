Les films fantastiques les plus attendus de 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le fantastique se caractérise par l’intrusion du surnaturel dans la réalité. Ce genre très apprécié au cinéma est souvent confondu avec le merveilleux, dont il se distingue dans l’hésitation entre le possible et l’impossible… Focus sur les films fantastiques qu’on attend de pied ferme en 2020.

La star de The Handmaid’s Tale Elizabeth Moss est à l’affiche d’un film fantastique d’épouvante produit par Blumhouse (Get Out). Son personnage, Cecilia, est en couple avec un scientifique manipulateur et pervers. Quand elle finit par le quitter, l’homme ne tarde pas à mettre fin à ses jours, non sans lui laisser un héritage conséquent. Mais des événements étranges et inquiétants ne tardent pas à survenir. Cecilia en est persuadée : son défunt compagnon a trouvé le moyen de se rendre invisible et compte bien continuer à la persécuter...

Une atmosphère tendue, un visuel très esthétique : il nous tarde de voir ce film qui promet de ne laisser personne de marbre !

John Krasinski revient avec la suite de son long-métrage paru en 2018. Le premier opus a certes divisé, mais le traitement du son – les personnages doivent être le plus silencieux possible – et un casting très en forme nous avait convaincus. Cette suite attendue met en scène Emily Blunt (épouse de Krasinski dans la vraie vie) et ses enfants, toujours aux prises avec les monstrueuses créatures à l’ouïe sur-développée qui déciment les humains.

Ainsi, après les événements tragiques survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face aux dangers du monde extérieur. Contraints de s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin.

Un pitch alléchant pour un second film attendu au tournant : Cillian Murphy, habitué aux survival depuis 28 jours plus tard, sera d’ailleurs de la partie…

Et voilà une nouvelle adaptation du conte de Carlo Collodi signée Matteo Garrone. Le cinéaste semble apprécier tout particulièrement ce type de littérature : on le connaît aussi pour Tale of Tales, un film sombre et enchanteur avec Salma Hayek ou encore Vincent Cassel.

Ce nouveau Pinnochio est empreint d’une beauté singulière, étrange et cruellement poétique. Les effets spéciaux choisis pour concevoir le petit garçon de bois nous le prouvent. C’est l’adorable Federico Ielapi qui a été choisi pour camper le héros. A ses côtés, Marine Vacth (Jeune & Jolie), hypnotique en fée… L’attachant Geppetto est campé par Roberto Benigni, à qui l’on doit l’inoubliable La Vie est Belle. Pour l’anecdote, ce dernier a déjà joué Pinnochio dans un film réalisé par ses soins et paru en 2002…

Ce film qu’on espère dans la lignée du très bon Logan se concentre sur quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Quand une nouvelle patiente est admise parmi eux, des événements inquiétants surviennent. Les cinq adolescents vont devoir se battre pour survivre. Mais ils ignorent qu’ils devront souvent lutter contre eux-mêmes…

Le long-métrage s’est dévoilé dans une bande-annonce effrénée portée par une reprise fort sympathique de la chanson Another Brick in the Wall. Les Nouveaux Mutants bénéficie d’un cast cinq étoiles : Maisie Williams (Game of Thrones) Anya Taylor-Joy (Split et Emma) ainsi que Charlie Heaton (Jonathan dans Stranger Things)… Ça donne envie, non ?

Kenneth Branagh (Harry Potter) revient derrière la caméra après Thor et Le crime de l’Orient-Express. Artemis Fowl est adapté des romans de l’auteur irlandais Eoin Colfer. Le personnage éponyme, un garçon de 12 ans richissime et supérieurement intelligent, est issu d’une longue lignée de criminels. Il va devoir mener un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain. Fées qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de son père, survenue deux ans plus tôt…

Ferdia Shaw, qui incarne le personnage principal, participe ainsi à son premier long-métrage : à ses côtés, Judi Dench et Nonso Anozie (Game of Thrones). On est curieux de voir ce que peuvent donner les aventures de l’intrépide petit génie sur grand écran…

The Green Knight – 29 mai aux US

Ce film fantastique vient de dévoiler un trailer particulièrement somptueux : un coup de pub réussi pour un long-métrage de genre. Oui, si le médiéval et l’epic fantasy sont assez courants dans les séries, ils se font plus rares dans les salles obscures…

Voilà le pitch de cette étrange histoire. Sire Gauvain, chevalier de la Table ronde et accessoirement neveu du roi Arthur, accepte un défi lancé par un mystérieux cavalier vert. La victoire ira à qui décapitera l’autre en premier… Gauvain combat et en ressort victorieux. Mais son adversaire repart, la tête sous le bras, en lui disant qu’ils se retrouveront dans un an de cela...

David Lowery, acclamé pour A Ghost Story, revient avec un film envoûtant et déroutant. Dave Patel (Slumdog Millionaire) et Alicia Vikander (The Danish Girl) tiendront les rôles principaux de cette prometteuse adaptation…

Le talentueux Christopher Nolan, après Dunkerque – et deux ans d’absence -, revient avec Tenet, thriller d’espionnage porté par John David Washington. Si vous vous posiez la question, ce titre sibyllin n’est autre qu’un palindrome. Ce terme désigne un mot que l’on peut lire à l’identique dans les deux sens. A noter : Tenet signifie « principe ».

L’intrigue tournera autour d’un homme qui parvient dans l’au-delà après s’être sacrifié pour empêcher la Troisième Guerre Mondiale… Le film se caractérise comme un thriller romantique. Elizabeth Debicki, Robert Pattinson et Kenneth Branagh complètent le casting – sans oublier Sir Michael Caine, acteur fétiche du cinéaste. Tenet sera leur huitième collaboration !

Le long-métrage sera-t-il à la hauteur de ses prédécesseurs ? Ce qui est sûr, c’est que vous n’en ressortirez pas indemnes…

Dix jours avant Halloween sortira une énième adaptation de Roald Dahl, à qui l’on doit entre autres Charlie et la Chocolaterie.

Embarquez dans l’histoire rocambolesque d’un jeune garçon et sa grand-mère. Exilés en Angleterre, ils doivent lutter contre d’horribles sorcières. Mais n’en déplaise aux idées reçues, ces dernières ne se baladent pas sur un balai ni n’arborent de vilaines verrues sur le nez. Le héros devra donc rivaliser d’ingéniosité pour les démasquer…

Robert Zemeckis, réalisateur émérite de Forrest Gump, semble s’être lui aussi creusé la tête pour adapter ce drôlissime ouvrage. Et il a fait appel à des pointures : Anne Hathaway et Stanley Tucci, habitués à travailler ensemble depuis Le Diable s’habille en Prada, mais aussi Octavia Spencer (La couleur des sentiments) et Chris Rock… Une telle équipe devrait nous en faire voir de toutes les couleurs, du moins c’est ce que l’on espère !