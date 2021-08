Élite : 5 choses que vous ne saviez pas sur la série Netflix

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à la série espagnole "Élite" créée par Darío Madrona et Carlos Montero et diffusée sur Netflix.

Élite : des étudiants dans une école pas comme les autres

La série Élite se déroule au cœur de Madrid dans l'école la plus compétitive et huppée d'Espagne. C’est dans cet établissement que trois enfants de la classe ouvrière sont admis suite à la destruction de leur ancienne école. Ils pensaient être chanceux… Mais peut-être ne le sont-ils pas tant que cela ?

La confrontation entre ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien est explosive, et aboutira à un meurtre. Une terrible histoire qui bouleverse toute l'école et perturbe plusieurs élèves. Très vite, des accusations sont faites. Est-ce l’un des nouveaux arrivants ? Ou se cache-t-il quelque chose de plus sombre ?

Élite ©Netflix

À côté de cela, plusieurs histoires se déroulent en parallèle, traitant ainsi de sujets actuels et en lien avec l'adolescence. Les trois premières saisons mettent en scène Polo (Álvaro Rico), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Expósito) et Lu (Danna Paola). Ces derniers quittent la série pour laisser place à des petits nouveaux dans la dernière saison : Pol Granch, Carla Díaz, Manu Rios et Martina Cariddi.

Le lycée Las Encinas n'existe pas

Tous les élèves sont étudiants dans cette célèbre école de renom, Las Encinas. Au risque d'en décevoir plus d'un, cette école n'existe pas. Elle a été inventée par les créateurs de la série. Néanmoins, l'établissement visible dans Élite est bel et bien réel. En effet, ces belles pelouses, ces palmiers et ce magnifique parc se trouvent dans la capitale espagnole.

Il s'agit de l'université européenne de Madrid. Les plans tournés en extérieur correspondent au parc de l'université. En ce qui concerne les scènes filmées à l'intérieur de l'école, tout a été reconstitué de toute pièce dans des studios. Les salles de classes, ainsi que les couloirs où les élèves déambulent, ont été pensés et créés spécialement pour la série.

Université européenne de Madrid ©LaFactory

Danna Paola a failli ne pas jouer dans la série

Danna Paola incarne Lucrecia la peste du lycée, pourrie gâtée par ses parents riches, qui n'hésite pas à rabaisser les autres. Cependant, l'actrice et chanteuse mexicaine a bien failli passer à côté de ce rôle, qui l'a propulsée au rang de star. Eh oui, il s'en est fallu de peu !

Danna Paola a été confirmée pour passer les castings pour Élite, cependant, après cela, elle n'a plus eu de nouvelles de Netflix. La jeune femme a donc pris son mal en patience, puis elle est tombée par hasard sur un mail de leur part, qui s'était glissé dans ses spams. Cela faisait déjà trois jours que la date de l'audition était dépassée. Heureusement, elle a quand même réussi à passer de nouveaux essais. Par la suite, les producteurs n'ont pas attendu très longtemps pour lui annoncer qu'elle était prise pour incarner Lu.

Lucrecia (Danna Paola) - Élite ©Netflix

Une scène traumatisante pour Ester Expósito

Ester Expósito était âgée de seulement 17 ans quand elle a passé le casting pour incarner Carla dans Élite. La production s'est vue rassurée quand la jeune femme a soufflé ses 18 bougies juste avant que le tournage commence. En effet, Carla est un personnage très sulfureux et plusieurs scènes de sexe étaient prévues.

La jeune femme n'est pas prête d'oublier son premier jour de tournage. Elle devait tourner une scène de sexe, justement, avec deux garçons. Ce n'était pas évident pour elle de tourner ce plan à trois avec Miguel Herrán qui joue Christian et Álvaro Rico, l'interprète de Polo. L'actrice s'est confiée à un média local de Bilbao à ce sujet :

Je pense que ça se voit à l'écran que je suis très mal à l’aise. Pour un premier jour de tournage, on a fait très fort, c’est clair ! Donc même s’il se passe beaucoup de choses pour Carla dans la suite, je pense que cette scène de la saison 1 reste la plus traumatisante.

Carla (Ester Expósito) - Élite ©Netflix

Les acteurs ne savaient pas qui était le tueur

Toute la première saison d'Élite tourne autour du meurtre de Marina. Les téléspectateurs ont dû patienter jusqu'au huitième et dernier épisode pour découvrir l'identité de l'assassin. Mais ce ne sont pas les seuls, les comédiens n'étaient pas au courant également.

En effet, les réalisateurs ont maintenu le suspense jusqu'au bout et ont volontairement gardé le secret. Cela permettait aux comédiens d'être juste dans leur jeu. C'est seulement avant le final que la révélation a été faite, lors d'une lecture collective. Les réalisateurs expliquent ce choix :

C'était intéressant que les acteurs avancent dans le tournage en restant dans l’inconnu, afin de cultiver la part d’ombre et de lumière de leur personnage respectif.

Élite ©Netflix

Deux actrices de la saison 4 étaient amies bien avant le tournage !

Si le tournage d'Élite a permis à plusieurs couples de se former (même s'ils ne sont plus d'actualité) comme Ester Expósito et Álvaro Rico ou Jaime Lorente et Maria Pedraza, les acteurs sont aussi devenus amis. Mais deux d'entre eux se connaissaient déjà bien avant de se donner la réplique.

C'est le cas de Carla Díaz qui a rejoint la saison 4 de la série dans le rôle d'Ari et Georgina Amorós qui incarne Cayetana depuis la saison 2. Les deux amies ont expliqué qu'elles étaient encore plus proche avant que Carla n'intègre Élite car, il est vrai, qu'elles partagent très peu de scènes en commun. Elles sont amies depuis quelque temps déjà puisqu'elles ont joué ensemble dans Seis hermanas.