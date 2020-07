Secrets de séries : trois secrets sur 24 heures chrono - CinéSéries

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. Aujourd’hui, on s’intéresse à "24 heures chrono" avec l'éternel Jack Bauer incarné par Kiefer Sutherland. Dedans, l'agent de la Cellule Anti-Terroriste de Los Angeles avait 24 heures pour empêcher une attaque...

C'est quoi 24 heures chrono ?

En 2001, deux mois après le 11 septembre, la Fox lance la série 24 heures chrono. Un show qui forcément tombe à un moment particulier pour l'Amérique qui vient de connaître des attentats terribles. Dans la série créée par Joel Surnow et Robert Cochran, on suit les membres de la Cellule anti-terroriste (Counter Terrorism Unit en version originale) qui luttent contre les attaques terroristes aux Etats-Unis. Parmi eux se trouve Jack Bauer, un des meilleurs agents du service dont les méthodes peuvent parfois aller au-delà de la loi. La particularité de la série est de se dérouler en temps réel (ou presque). Ainsi, chaque saison se compose de vingt-quatre épisodes correspondant chacun à une heure - un épisode dure 45 minutes mais s'ajoute environ 15 minutes de pub aux Etats-Unis. Vous pensez connaître absolument tout sur la série ?

Les autres interprètes envisagés

C'est une récurrence dans les séries que certains interprètes ne soient pas le premier choix imaginé par les créateurs. Jack Bauer aurait donc pu ne pas être incarné par Kiefer Sutherland. À la place, c'est Richard Burgi qui a été évoqué, ou encore, plus surprenant, le mythique Jeff Goldblum. Heureusement pour tout le monde c'est finalement Kiefer Sutherland qui a hérité d'un rôle qui lui va parfaitement. De plus, l'actrice Katee Sackhoff, qu'on retrouvait dans la saison 8 de 24 heures chrono, avait initialement auditionné pour le rôle de Kim Bauer. C'était au moment de la saison 1, lorsqu'elle n'avait encore que 19 ans. Finalement, c'est Elisha Cuthbert (ci-dessous) qui s'est retrouvée à interpréter un des pires personnages de la série.

Elisha Cuthbert interprétait Kim Bauer

Des changements de scénario pour brouiller les pistes

Pour la première saison, les scénaristes avaient imaginé trois fins différentes. Dans l'une, Nina Myers tue la femme de Jack, dans une seconde elle lui tire dessus sans la tuer, et dans une troisième elle ne la tue pas. Ainsi, personne ne pouvait prévoir le dénouement final. De plus, étant donné que les fans, comme souvent, y allaient de leurs suppositions, via des fuites ou non, et parvenaient parfois à deviner des éléments importants, les scénaristes ont dû revoir leurs plans sur certaines saisons. C'est ainsi que, contrairement à ce qui était initialement prévu, Chase a survécu à la troisième saison du show, à l'inverse de Ryan Chappelle, dont la mort aurait normalement dû être simulée.

Sarah Clarke interprétait Nina Myers

Enfin, on pourrait ajouter à cela un changement opéré par Kiefer Sutherland sur un dialogue important de la saison 2. Durant cette saison, on le voit chuchoter quelque chose à Nina après son arrestation. À l'origine, il devait simplement lui dire : "Je te traquerai tous les jours pour le reste de ta vie". Mais à la place la légende dit le comédien aurait lâché une petite bombe à l'oreille de Sarah Clarke, l'interprète de Nina : "Je t'aime. J'aimerais que tu ne soit pas mariée à Alex". Une phrase à la fois choquante et drôle car évidemment ironique, et qui provoqua une réaction particulière de Sarah Clarke comme on peut le voir dans l'épisode. Cette dernière semblant à la limite de rire dans la scène qui fut gardée.

Damn it : l'origine d'une phrase culte

Les fans de 24 heures chrono connaissent bien les tics et les manies de Jack Bauer, et surtout certaines de ses répliques. Le fameux "Put the gun down" dès qu'il croise un terroriste, et surtout son célèbre "Damn it !" à chaque fois que quelque chose rate dans sa mission. Un nombre assez élevé estimé à 132 en huit saisons. À ce propos, le comédien s'était expliqué lors du Tonight Show de Jimmy Fallon. Il avait expliqué qu'à la télévision et sur un network comme la Fox, il y a de vraies restrictions par rapport aux grossièretés. Il est impossible de dire "fuck" par exemple, et "damn it" (qu'on traduirait par "bon sang") est la seule expression qui passe. Cependant, cette récurrence du mot ne venait pas spécialement des scénaristes. Elle est apparue naturellement à Kiefer Sutherland à chaque fois que lui ou son personnage avait besoin d'évacuer sa frustration. Au final, cela reste assez ironique car, comme l'acteur le notait lui-même, le nombre de personnes tuées durant le show est bien plus important que ces "damn it".

