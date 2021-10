Secrets de séries : trois secrets sur Les Frères Scott

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur les secrets d’une série culte. Projecteurs aujourd’hui sur « Les Frères Scott », demi-frères rivaux qu’il nous plaisait de retrouver il y a de cela dix-sept ans sur TF1. Et pour cause ! Lucas et Nathan n’ont au fil des neuf saisons eu de cesse de faire vibrer nos cordes sensibles. Sachez d’ailleurs que les 187 épisodes sont disponibles depuis juin 2020 sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video et depuis le 1er juillet 2021 sur Salto !

Retour à Tree Hill

Installé à Tree Hill (nom fictif donné à la ville de Wilmington en Caroline du Nord), Dan Scott (Paul Johansson) est le père de deux garçons que tout oppose. Lucas (Chad Michael Murray), fils de Karen Roe (Moira Kelly), que Dan a abandonnée à la fin du lycée alors qu’elle était enceinte. Cette dernière a donc élevé son fils avec l’aide de Keith (Craig Sheffer), le frère aîné de Dan. Nathan (James Lafferty) est le second enfant de Dan, né de son union avec Deborah Lee (Barbara Alyn Woods), rencontrée à l’université. Dix-sept ans plus tard, Lucas et Nathan se retrouvent dans la même équipe de basket au lycée…

Alors que débute le championnat, la rivalité entre les deux frères apparaît non seulement sur le terrain de basket mais également côté cœur. En effet, Lucas tombe amoureux de Peyton Sawyer (Hilarie Burton), la petite amie de Nathan. Lucas reproche par ailleurs à son père d'avoir abandonné sa mère et de favoriser Nathan. Parallèlement, l'amie d'enfance de Lucas, Haley James (Bethany Joy Lenz), tombe sous le charme de Nathan. Cette dernière parvient peu à peu à rapprocher les demi-frères. Un triangle amoureux se forme entre Lucas, Peyton et Brooke Davis (Sophia Bush), la meilleure amie de Peyton. Amour, haine, réconciliation, trahison... Dans Les Frères Scott, tous les ingrédients sont présents pour nous donner l’eau à la bouche !

À la vie comme à la scène

Un mariage, c’est pour le meilleur et pour le pire. En effet, rappelons que Sophia Bush et Chad Michael Murray s’étaient unis en 2005 pour finalement rompre leurs vœux un an plus tard. Pour autant le couple fictif continuait de vivre à l’écran…. Une situation sur laquelle les producteurs des Frères Scott se sont appuyés pour pimenter l’intrigue. Blessée par ce manque de tact et de respect, c’est lors d’une interview pour le podcast Armchair Expert que l’interprète de Brooke Davis s’est exprimée :

Ils ont vraiment agi de façon très déplacée avec nous. Ils diffusaient des spots pubs à la télé à ce sujet. C’était vraiment ignoble. Ils tiraient profit de la vie privée des gens et pas seulement pour moi et mon ex ; pour d’autres acteurs de la série qui partageaient des anecdotes personnelles également, qu’ils rajoutaient ensuite dans des intrigues. Ce n’était pas correct.

Le créateur Mark Schwahn accusé de harcèlement

C’est en 2017 qu’Audrey Wauchope brisait le silence. L’ancienne scénariste des Frères Scott accusait le créateur de la série Mark Schwahn de harcèlement sexuel. Plusieurs membres de l’équipe de production ainsi que des actrices (Sophia Bush, Hilarie Burton ou encore Bethany Joy Lenz) avaient d’ailleurs corroboré ses dires. En effet, toutes ont témoigné dans une lettre ouverte afin de soutenir la scénariste dans son combat pour la vérité. Au final, ce ne sont pas quatre, mais bien dix-huit personnes ayant gravité autour du showrunner qui ont dénoncé son comportement déplacé. Beaucoup d’entres elles étaient, à des degrés différents, manipulées psychologiquement et émotionnellement…

Dans la même veine, nombreuses furent les actrices des Frères Scott à reprocher au show de sexualiser à outrance les adolescentes. C’est effectivement lors d’une interview pour Cosmopolitan qu’Hilarie Burton avait expliqué que chaque fille de la série était présentée comme une prostituée avec un cœur en or. Il y avait selon elle énormément de scènes absurdes en sous-vêtements… Certes chaque personne présente sur le tournage était adulte mais le téléspectateur croyait quant à lui voir un ado de quinze, seize ou dix-sept ans… Sophia Bush s’était quant à elle confiée à Ashley Graham dans le cadre de son podcast Pretty Big Deal :

Des absences justifiées

Souvenez-vous… Le personnage incontournable qu’était Karen, la mère de Lucas, s’était absentée au cours de la saison 1 le temps de quelques épisodes. La raison ? Un stage de cuisine en Italie. La réalité était tout autre puisque Moira Kelly était tout simplement enceinte. L’excuse du stage a donc été ajoutée à l’intrigue afin d’offrir à l’actrice la possibilité d’accoucher et de profiter pleinement de son congé maternité.

Qu’en est-il alors du sort de Antwon Tanner, l’interprète de Skills ? Le basketteur et meilleur ami de Lucas s’était fait plus rare au fil de la série. Il s’agissait pourtant d’un des personnages clé des Frères Scott ! Le comédien a eu quelques démêlés avec la justice en 2010… Arrêté pour fraude à la sécurité sociale, ce dernier vendait des numéros et des identifiants de cartes. Après avoir plaidé coupable et fait trois mois de prison, Tanner est revenu dans la peau de Skills, pour le plus grand plaisir des fans des premières heures.

D'autres secrets sur Les Frères Scott que vous souhaitez partager avec nous ? À vos commentaires !