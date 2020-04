Top des animes à voir sur ADN

Lancé depuis septembre 2013, la plateforme de streaming consacrée exclusivement à l'animation japonaise, dispose d'un certain nombre d'animes. On pourrait parler des plus évidents et des plus populaires tels que "Naruto", "Bleach", "Hunter x Hunter", "Death Note" ou bien encore "One Piece". Mais il y en a bien d'autres, parfois moins connus, mais tout aussi talentueux.

Adaptation du manga éponyme d'Atsushi Ōkubo (Soul Eater), l'anime nous entraîne dans une humanité en proie au phénomène de combustion humaine. En effet, du jour au lendemain, une personne peut s'enflammer et devenir une véritable "torche humaine". Face à cette catastrophe, des brigades spéciales de pompiers nommées "Fire Force" se mettent en place afin d'éradiquer les "torches humaines" qui menacent la population. L'oeuvre suit principalement la 8ème brigade dans laquelle se trouve le jeune Shinra Kusakabe. Surnommé "le démon" (du fait de son sourire effrayant, même devant les situations les plus tragiques), il souhaite devenir un héros, et ce à n'importe quel prix. Produit par David Production, (Jojo's Bizarre Adventure) la série frappe par son univers steampunk et ses graphismes presque crayonnés. Avec des combats rythmés, dantesques et lisibles, Fire Force est un pur shonen du genre.

Alors que la cinquième saison (nommée The Fifth Plate) est actuellement diffusée sur ADN, Food Wars est l'un des animes les plus populaires du moment. La série raconte l'histoire de Sôma Yukihira qui rêve de devenir chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Pour cela, il rejoint une école d'élite culinaire où seuls 10% des élèves sont diplômés. Au sein de cette école, il va tenter d'atteindre son objectif face à des adolescents tout aussi doués que lui. Bien que le chara-design des personnages ainsi que leurs personnalités soient les archétypes de ceux des shonen, Food Wars est visuellement très beau. Les confrontations culinaires sont semblables à de vrais affrontements physiques. Certes, cela peut sembler surréaliste au premier abord, mais la beauté graphique de l'ensemble permet de passer aisément la pilule.

Alors que le manga éponyme de Kohei Horikoshi est dans le top 3 des mangas les plus vendus au Japon, peut-on le considérer comme le shonen héritier des Naruto ou autres One Piece ? Depuis son adaptation animée en 2016, cela semble bien parti en tout cas. My Hero Academia se déroule dans un monde où les 3/4 de la population possède des super-pouvoirs. Ainsi, ceux qui possèdent cette puissance surnaturelle peuvent protéger la population et devenir des héros... ou bien des criminels. La série suit Izuku Midoriya "Deku" qui a la malchance d'être né sans pouvoir mais qui veut être un super-héros. Ainsi, il rejoint l'académie des Héros afin de devenir le plus grand héros qui soit. Bien que le scénario soit très simpliste, MHA frappe par le charisme de ses personnages, la qualité de sa mise en scène et la beauté de sa bande-son. Anime à visionner d'urgence !

Produit par Production I.G, (Ghost in The Shell : Stand Alone Complex, Kuroko's Basket) Psycho-Pass se déroule dans un Japon futuriste où il est possible de quantifier la stabilité mentale d'un individu. Cela a pour but d'anticiper et appréhender les futurs criminels. Ainsi, chaque citoyen possède un dispositif sur son corps nommé "Psycho-Pass". Si le "coefficient de criminalité" devient trop élevé chez certains, c'est alors que l'Unité 1 de la Division des enquêtes criminelles du Bureau de la sécurité publique (BSP) entre en jeu. Cette unité est notamment composée d'Inspecteurs et d'Exécuteurs. Ces derniers sont chargés d'enfermer ou abattre les criminels potentiels. Devenue une franchise importante au Japon depuis 2012, Psycho-Pass rappelle Ghost in The Shell par son ambiance sombre, son style cyberpunk et son univers dystopique.

Il existait déjà une adaptation animée du manga culte de Natsuki Takaya. Sortie en 2001, la série n'a couvert que partiellement son oeuvre originale. Ce "remake anime" se propose donc de couvrir l'ensemble du manga. Fruits Basket raconte l'histoire de Tohru, une jeune adolescente qui vient de perdre sa mère. Toujours joviale malgré les épreuves, la lycéenne de 16 ans vit seule dans une tente jusqu’au jour où elle rencontre des membres du clan Soma : Shigure, Yuki et Kyô. Sans le savoir, Tohru s'est installée sur leur propriété. Désemparés de voir le « logement » de la jeune fille, ils lui proposent de loger chez eux en échange de tâches ménagères. Tohru accepte et commence alors à vivre avec cette famille étrange qui possède un mystérieux secret.

En effet, les membres de cette famille sont atteints d'une malédiction qui les transforme en l'un des animaux du zodiaque chinois. Ceci se produit lorsqu'ils sont malades, affaiblis ou qu’une personne du sexe opposé les prend dans ses bras. Shojo 100%, Fruits Basket possède un scénario efficace, mis au service de personnages attachants, tous écrits avec soin et tous possédant leur part de complexité. On passe du rire aux larmes, à chaque instant grâce à un subtil dosage entre humour et drame.

Carton improbable, que ce soit pour le manga et la série animée, One-Punch Man suit le personnage de Saitama qui est devenu un super-héros dans un monde menacé sans cesse par des forces très dangereuses. Seulement, l'homme remplit sa fonction avec une forte lassitude : en effet, son entraînement hyper-rigoureux l'a rendu invincible, au point qu'il ne tabasse ses ennemis qu'en un seul coup de poing. Cela rend donc les affrontements très rapides et les combats très ennuyeux pour lui. Son rêve est donc de rencontrer un adversaire qui lui opposera un peu plus de résistance. Sorte d'anti-shonen, One-Punch Man est un ovni du genre puisqu'il en désamorce la plupart des codes. Hilarant, somptueux visuellement, il est fascinant à visionner, ne serait-ce que pour la personnalité blasée de son protagoniste.

Madhouse est connue pour ses productions à succès : Trigun, Hajime no Ippo, Black Lagoon, Death Note ou bien encore Overlord. Sorti en 2015, Death Parade fait partie des meilleures séries animées sorties dans les années 2010. Reprenant l'univers du court-métrage Death Billiards, l'anime voit différentes personnes se réveillant dans un mystérieux bar. Ne sachant pas comment ni pourquoi elles sont arrivées là, elles doivent jouer un jeu mortel pour pouvoir partir. Anime relativement sombre par son synopsis et par son animation, Death Parade marque surtout par ses nombreuses réflexions tournant autour de la vie, de la mort, du doute ou bien encore du mensonge.

Yukiteru Amano est un jeune garçon solitaire qui se réfugie derrière son téléphone portable qui lui sert de journal intime dans lequel il consigne tout ce qu'il voit. Se réfugiant dans un imaginaire pour masquer un certain vide existentiel, il s'est inventé un monde bien à lui où il a comme amis Deus Ex Machina, le dieu du Temps et de l’Espace, et Murmur, sa facétieuse servante. Un jour, Deus lui propose de participer à un jeu de survie où les participants doivent s'entretuer pour obtenir la place du Dieu du Temps et de l'Espace.

L'anime divise entre ceux qui louent son style de survival game et les autres qui lui reprochent sa violence ultra-gore. Mirai Nikki ne passe pourtant pas inaperçu par son ambiance oppressante et sa tension élevée. Chacun jugera...