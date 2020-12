Top des meilleurs épisodes de séries spécial Noël

Pendant la période de fêtes de fin d'année, on a souvent l'habitude de visionner certains films ou téléfilms qui ont pour thématique la période de Noël. Toutefois, les séries télévisées ne sont pas en reste dans ce domaine puisqu'elles proposent bien souvent des épisodes spéciaux pour les fêtes. Armez-vous de votre plaid et de votre chocolat chaud : voici une petite sélection des épisodes de Noël que vous devez visionner.

The Office : La fête de Noël (2x10)

Premier épisode de Noël du show, The Office a décidé de ne pas jouer la carte du niais. En effet, comme à son habitude, le boss Michael s'est mis en tête une idée : que chaque employé de l'entreprise offre un cadeau de Noël à un autre tiré au sort. Le problème est que Michael reste Michael : ainsi, déçu du cadeau qu'on lui a offert, il décide de changer ses propres règles. Par conséquent, le résultat sera hilarant.

The Office ©NBC

Friends : Celui qui se déguisait (7x10)

Friends a la particularité de faire souvent de très bons épisodes consacrés à Thanksgiving. Toutefois, la série possède également d'excellents épisodes de Noël. Ce dixième épisode de la saison 7 en est un très bon exemple puisque l'on retrouve Ross désespéré de vouloir apprendre la fête d'Hanukka à son premier fils, Ben. En effet, ce dernier est bien plus intéressé par le Père Noël, et tout le folklore qui l'accompagne. Ross va alors trouver un moyen loufoque pour parvenir à ses fins. Seulement, tout ne se passera pas comme prévu pour lui... Un classique !

Friends ©NBC

Le Prince de Bel-Air : Un baptême pas comme les autres (4x13)

La série portée par Will Smith est devenue un incontournable de la télévision américaine. En effet, au cours de ses 148 épisodes, la série a pu compter sur de nombreux guests. Cet épisode de Noël qui voit l'Oncle Phil expliquer à son fils Nicky pourquoi il a été baptisé de quatre prénoms, accueille en guest Les Boys II Men ! Sans surprise, le célèbre quatuor poussera la chansonnette dans cet épisode.

Le Prince de Bel-Air ©NBC

Newport Beach : C'est la fête (1x13)

Connaissez-vous Noëlukkah ? Concept inventé par le facétieux Seth, il voit la famille Cohen fêter Noël et Hanukka dans le même temps. Toutefois, un certain nombre de péripéties va survenir ce jour-là... Le genre d'épisode à ne pas louper durant cette période de l'année.

Newport Beach ©FOX

Fais pas ci, fais pas ça : L'esprit de Noel (3x01)

Il n'y a pas que chez les Américains que l'on peut trouver de très bons épisodes consacrés à Noël. La France n'est pas en reste non plus, comme le prouve l'une de nos meilleures séries françaises. Ainsi, dans ce premier épisode de la troisième saison de Fais pas ci, fais pas ça, l'esprit de Noël est de mise... Enfin, presque ! En effet, durant les fêtes de Noël, les secrets, les disputes et les mensonges vont revenir à la surface chez les Lepic et les Bouley.

Fais pas ci, fais pas ça ©France Televisions

Buffy contre les vampires : Le soleil de Noel (3x10)

C'est Noël à Sunnydale ! Malheureusement, le vampire Angel est hanté par des visions de ses victimes passées. Pris de remords incessants, il va chercher à se suicider en attendant le lever du jour sur la colline. Toutefois, au dernier moment, sa bien-aimée Buffy parvient à le raisonner. Surtout, la neige et le temps nuageux vont bloquer les lueurs du soleil. Cela va alors donner lieu à une séquence magnifique dans laquelle un vampire et une humaine vont pour la première fois se promener ensemble en plein jour, main dans la main... Bref, un épisode exceptionnel !