Top des meilleures séries de mai 2020

Alors que le confinement devrait se poursuivre au moins jusqu'à la mi-mai, les séries seront toujours là pour vous occuper. On fait le point sur les nouveautés et les séries en cours à découvrir sur Netflix, Canal+, OCS, Amazon ou encore Warner TV.

Hollywood - à partir du 1er mai sur Netflix

L'histoire : Dans le Hollywood de l'après-Deuxième Guerre mondiale, un groupe de jeunes acteurs et cinéastes pleins d'ambition ne recule devant rien pour percer dans le showbiz.

Pourquoi regarder : Tout simplement parce qu'il s'agit de la nouvelle création de Ryan Murphy, qui a toujours su proposer des séries atypiques, avec un style bien marqué. Le voir se lancer sur Netflix dans un show sur le showbiz à la fin des années 1940 a de quoi intriguer.

Rick et Morty saison 4 partie 2 - à partir du 4 mai sur Adult Swim

L'histoire : Rick et Morty poursuivent leurs aventures à travers les mondes....

Pourquoi regarder : Rick et Morty est rapidement devenue une série d'animation culte, et chaque épisode est un véritable voyage visuel et riche en thématiques. Après les cinq premiers épisodes de la saison 4 diffusés en fin d'année 2019, les cinq derniers sont particulièrement attendus.

The Eddy - à partir du 8 mai sur Netflix

L'histoire : Autrefois célèbre pianiste de jazz new-yorkais, Elliot Udo est désormais le patron de The Eddy, club ayant connu des jours meilleurs. Il y dirige un orchestre où se produit la chanteuse Maja qui est aussi sa petite amie occasionnelle. Tandis qu'Elliott découvre que son associé Farid est sans doute impliqué dans une affaire douteuse, d'autres secrets éclatent au grand jour qu'Amira, la propre épouse de Farid, ignorait...

Pourquoi regarder : Parce qu'il s'agit de la première incursion de Damien Chazelle dans un format sériel. Le réalisateur s'est rendu célèbre avec Whiplash et La La Land, et il compte bien poursuivre dans le domaine musical avec The Eddy.

I Know This Much is True - à partir du 11 mai sur OCS

L'histoire : Le destin de deux frères jumeaux, Dominick et Thomas Birdsey, dans l'Amérique de la seconde moitié du XXème siècle.

Pourquoi regarder : Là encore on retrouve pour une série un cinéaste particulièrement intéressant en la personne de Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pine). Et sous la houlette de HBO, on est en droit d'attendre un grand moment sur le petit écran. Enfin, Mark Ruffalo devrait offrir une double prestation assez remarquable.

Zoey et son incroyable playlist - à partir du 19 mai sur Warner TV

L'histoire : Une jeune femme de vingt ans, intelligente mais asociale, est soudainement capable de connaître les pensées des gens qui l'entourent. Celles-ci prennent la forme de chansons. Certaines sont même des tubes musicaux.

Pourquoi regarder : Avec Zoey et son incroyable playlist on a LA série feel good de ce mois de mai. Une comédie musicale riche en couleurs qui traite de thématiques variées comme la question du deuil, le rapport à la maladie ou simplement les relations amoureuses, mais avec toujours un regard bienveillant et positif. Et ne serait-ce que pour ses numéros musicaux on vous conseille chaleureusement cette série.

The 100 saison 7 - à partir du 20 mai sur CW (US)

L'histoire : Dernière saison de The 100 qui se focalisera sur la disparition d'Octavia, sur l'Anomalie et avec un potentiel affrontement entre Wonkru et Sheidheda.

Pourquoi regarder : Parce qu'il s'agit de la dernière saison de la série The 100. Une dernière salve d'épisodes avant de dire adieu à Clarke, Bellamy et les autres. On verra également durant cette saison un épisode faisant office de pilote pour le potentiel spin-off de la série.

Homecoming saison 2 - à partir du 22 mai sur Amazon Prime Video

L'histoire : Après avoir suivi l'histoire d'une thérapeute ayant travaillé dans un centre aidant des soldats à réintégrer la société, cette saison 2 s'intéressera à un autre personnage interprété par Janelle Monae, qui se réveille un jour sur une barque au milieu d'un lac sans savoir comment elle est arrivée là...

Pourquoi regarder : Parce que la première saison avait été une excellente découverte, proposant un véritable hommage au thriller paranoïaque et depalmien des années 1980. On est donc curieux de voir si la saison 2 poursuivra dans ce même style ou proposera une direction totalement différente.

Space Force - à partir du 29 mai sur Netflix

L'histoire : Cette série comique de Greg Daniels avec Steve Carell suit l'équipe chargée de la création de la Space Force, une nouvelle branche de l'armée américaine.

Pourquoi regarder : Parce que The Office est une des meilleures séries comiques. On attend donc beaucoup de cette nouvelle création portée par le duo Greg Daniels (créateur) / Steve Carell (acteur), d'autant plus que l'univers de l'espace devrait offrir à nouveau des moments d'anthologie.