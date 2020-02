Le WTF de la semaine : le trailer de The Iron Mask avec Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger

Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger sont réunis dans un long métrage pour le moins inattendu : « The Iron Mask ». C’est réalisé par le russe Oleg Stepchenko et ça a l’air… totalement WTF.

Ce n’est pas la première fois que Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger vont se croiser. Ils ont déjà joué ensemble à l’occasion de Le Tour du Monde en 80 Jours de Frank Coraci, sorti en 2004. Ils se confrontaient le temps d’une courte scène totalement absurde où Schwarzenegger incarnait le Prince Hapi. Déjà, à l’époque, la rencontre entre les deux acteurs faisait des étincelles. Ils sont maintenant tous les deux à l’affiche de The Iron Mask.

Un duo de choc

The Iron Mask, également appelé Viy 2 : Journey to China ou encore Journey to China : The Mystery of Iron Mask, est réalisé par le russe Oleg Stepchenko. Le long métrage raconte le destin de l’explorateur Jonathan Green, interprété par Jason Flemyng, qui reçoit l’ordre de dessiner la carte de l’est de la Russie. Après un long voyage, il débarque en Chine et fait la rencontre de créatures étranges. Ce sera notamment l’occasion de voir un duo improbable : Arnold Schwarzenegger et Jackie Chan.

Le long métrage est une co-production russe et chinoise, déjà sortie dans ces deux pays en janvier 2019. Si on en parle, c’est parce que AB Vidéo et Warner Home Vidéo France ont prévu de sortir ce film en DVD et VOD le 8 avril prochain. L’occasion de découvrir ce projet totalement « what the fuck ».

Rien qu’à la bande-annonce, on se demande dans quoi on est tombé. Arnold Schwarzenegger est en costume militaire anglais inédit et est de retour à un style comique que l’on n’avait pas vu depuis longtemps. Face à lui, Jackie Chan est de nouveau dans le rôle cliché d’un maître des arts martiaux comique, comme il a tant l’habitude d’en incarner. Le tout avec des effets spéciaux un peu moisis, matérialisant des dragons bleus cracheurs de feu. Ça promet !

The Iron Mask est la suite de La Légende de Viy, déjà réalisé par Oleg Stepchenko, sorti en 2015. A l’époque, seul Jason Flemyng était au casting de cette production passée totalement inaperçue. L’arrivée de Jackie Chan et de Arnold Schwarzenegger devrait donner davantage de visibilité à cette suite invraisemblable.