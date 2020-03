Le WTF de la semaine : Netflix prépare une comédie avec de la cocaïne et des hippopotames

Vous avez aimé ? Partagez :

Le WTF de la semaine nous est livré par Netflix, qui se lance sur un projet assez fou, un film se basant sur la prolifération d’hippopotames abandonnés dans le zoo du trafiquant Pablo Escobar. Une comédie qui s’annonce particulièrement déjantée.

On ne sait pas qui prend quelle décision chez Netflix, et parfois leurs annonces de productions maison ou d’achats de programmes laissent perplexes et amusés. Dernière information WTF en date du côté du streamer rouge : une comédie basée sur une histoire vraie, intitulée Cocaïne Hippos, une prolifération d’hippopotames en Colombie depuis le zoo personnel de Pablo Escobar.

Dans les années 80, Pablo Escobar est un des hommes les plus riches du monde, et ne sachant plus comment dépenser tout cet argent issu du trafic de drogue, il se construit un zoo dans son Hacienda Napoles. Il y fait importer plus de 2000 animaux exotiques, dont des éléphants, des chameaux, des zèbres… et des hippopotames venus d’Afrique. À la mort de Pablo Escobar en 1993, tous ses biens sont saisis, et les animaux de son zoo sont répartis dans d’autres zoos, à l’exception des fameux hippopotames. Ils étaient 4 à l’époque, mais ils se sont reproduits pour atteindre aujourd’hui une population de 50 individus.

Quand les hippopotames prennent le pouvoir

Problème, originaires d’un écosystème différent, les hippopotames perturbent gravement l’écosystème colombien, tuent d’autres espèces et se montrent menaçants. Sous son aspect balourd et sympathique, l’hippopotame est en réalité un des prédateurs les plus dangereux de la planète !

Netflix a sauté sur ce fait incroyable pour en faire un film, qui mettra notamment Jermaine Fowler à la recherche du trésor perdu d’Escobar, et le conduira face à des escrocs, des trafiquants, et face à ces fameux et dangereux hippopotames. Le projet Cocaïne Hippos étant une comédie, on espère bien que des libertés seront prises pour l’adaptation, et on ne cache pas qu’on aimerait bien voir quelques-uns de ces animaux abuser de la drogue qui a rendu Pablo Escobar si riche.

Selon The Hollywood Reporter, il faut s’attendre à une ambiance réunissant l’esprit de Very Bad Trip et de Tropic Thunder. Un projet bien WTF dont on va suivre la production avec attention !