Le WTF de la semaine : Robert Downey Jr et Tom Holland s’incrustent dans Retour vers le futur

Des fans de la trilogie culte « Retour vers le futur » ont imaginés Tom Holland et Robert Downey Jr en stars des films de Zemeckis. Les deux interprètes de Spider-Man et Iron Man dans le MCU se retrouvent ainsi dans la peau de Marty McFly et Doc.

Qu’aurait donné la trilogie Retour vers le futur si Tom Holland et Robert Downey Jr avaient incarné les personnages de Marty McFly et Doc à la place de Michael J. Fox et Christopher Lloyd dans les films de Zemeckis ? La chaîne YouTube EZRiderX47 a décidé de tester cette hypothèse dans une version deepfake du premier film.

Spécialisée dans ce genre de montage, les fans derrière le compte EZRiderX47 se sont amusés à superposer les visages de Tom Holland et de Robert Downey Jr, aka Peter Parker et son mentor Tony Stark dans le MCU, à ceux de Michael J. Fox et Christopher Lloyd. On peut ainsi découvrir (en fin d’article) la scène du premier film dans laquelle le personnage de Marty McFly rencontre sa mère lorsqu’elle était adolescente, au lycée de Hill Valley.

Un résultat surprenant

Alors que les voix des personnages restent celles des interprètes originaux de Marty et Emmett Brown, aka « Doc », on peut voir le visage de Holland et Downey Jr remplacer ceux de Fox et Lloyd. Et force est de constater que le résultat est assez bluffant. Les expressions du visage des deux acteurs correspondent à celles des personnages dans la scène du film.

Même si les interprètes originaux sont indissociables des personnages cultes qu’ils interprètent dans la trilogie, on peut se prêter au jeu et imaginer la trilogie entière portée par Holland et Downey Jr.

Le choix de l’association des deux acteurs membres du MCU dans cette version deepfake entre deux personnages très proches dans les films originaux n’est pas si étonnant. La complicité entre les deux super-héros qu’ils interprètent dans les films Marvel est en effet régulièrement louée. Le personnage de Tony Stark a une relation particulière avec celui de Spider-Man, puisque c’est lui qui décide de prendre le jeune homme sous son aile dans l’univers développé par Kevin Feige au cinéma. Holland lui-même a confié qu’il voyait Downey Jr comme un mentor dans sa carrière. Les deux hommes se sont même retrouvés récemment pour le film Le voyage du Dr Dolittle.

Sur la chaîne YouTube derrière ce deepfake, on peut découvrir d’autres montages de ce genre. Une vidéo propose par exemple l’inverse de celle-ci, c’est-à-dire que c’est Michael J. Fox qui prête cette fois ses traits au Spider-Man interprété par Holland. Dans d’autres vidéos, de nombreux autres acteurs en remplacent d’autres dans des films cultes.

Découvrez la vidéo si dessous :