365 Dni sur Netflix : une suite au film phénomène est-elle prévue ?

Netflix arrive encore à créer un gros engouement avec un projet sorti de nulle part. La romance érotique "365 Dni" est au coeur de l'actualité. Doit-on attendre un second film ? Si Netflix ne s'est pas encore positionnée officiellement, ça semble extrêmement probable.

Les réseaux sociaux ont encore démontré leur puissance. Personne n'attendait le film polonais 365 Dni avant sa sortie sur Netflix et force est de constater que le phénomène a pris de l'ampleur en un rien de temps. Comme le thriller espagnol La Plateforme qui a enflammé Internet, cette romance polonaise parsemée de scènes de sexe explicites ne laisse pas indifférente une large partie des abonnés.

365 Dni : la suite est-elle prévue ?

Après la sortie de ce film, une question revient régulièrement : une suite verra-t-elle le jour ? Pour le moment, la plateforme ne s'est pas exprimée sur le sujet et tout reste donc ouvert. Sans officialisation, difficile de statuer sur la mise en chantier d'un autre long-métrage prolongeant la relation très particulière entre Don Massimo Torricelli et Laura Biel. Pour autant, il y a de très bonnes raisons de penser que les fans auront le droit à une suite !

Comme pour Cinquante nuances de Grey auquel 365 Dni fait penser (en version polonaise), le film est tiré d'un roman écrit par Blanka Lipińska. L'auteure ne s'est pas contentée d'en rester là, elle a prolongé son histoire avec deux suites, pour former une trilogie. Le chemin est déjà tout tracé pour qu'on sache où le scénario peut aller. Tout dépend donc de si Netflix veut aller plus loin et, vous vous en doutez avec le succès du premier opus, nous serions surpris que le phénomène en reste où il en est actuellement. Il faudra sûrement attendre quelques semaines avant que la plateforme ne s'exprime sur le futur.

Michele Morrone tease déjà un 365 Dni 2

Pour conforter encore plus les fans qui vivent dans l'attente de voir cette suite se matérialiser, la star du film, Michele Morrone s'est exprimée sur son compte Instagram :

Lorsqu'on lui demande si un second épisode va arriver (à 6'08), sa réponse est claire :

Les amis, je pense qu'il y aura une suite mais nous ne savons pas encore quand.

Il explique ainsi que la crise sanitaire actuelle paralyse la progression des projets et qu'un tournage ne peut être envisagé dans l'immédiat. Ce qui peut laisser sous-entendre qu'un script serait potentiellement déjà prêt ou en cours de préparation, et que l'équipe attend le moment propice pour se mettre au travail. Maintenant que l'on a dit tout ça, la balle est dans le camp de Netflix.