Adèle Exarchopoulos s'est sévèrement blessée sur le tournage de son nouveau film

Le tournage du film Netflix "Voleuses" de Mélanie Laurent (attendu le 1er novembre) n'a pas été de tout repos pour Adèle Exarchopoulos qui s'est blessée pendant une scène d'action. Les prises de vues ont dû être stoppées.

Adèle Exarchopoulos à l'affiche d'un film Netflix

L'année 2023 est décidément très faste pour Adèle Exarchopoulos. En effet, la comédienne française s'est illustrée dans cinq films : Je verrai toujours vos visages, Passages, Un métier sérieux, Le Règne animal (en salles le 4 octobre) et Voleuses, réalisé par Mélanie Laurent, attendu le 1ᵉʳ novembre sur Netflix.

Dans cette comédie d'action, librement adapté de la BD de Bastien Vivès, Florent Ruppert et Jérôme Mulot La Grande Odalisque parue en 2012, Carole et Alex (campées par Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos), deux voleuses de génie, et meilleures amies depuis toujours, rêvent d'être libres.

Mais elles sont sous la coupe de celle que l'on appelle "Marraine" (interprétée par Isabelle Adjani) depuis des années. Après avoir fait la rencontre de Sam, une championne de moto, elles se lancent dans une ultime aventure pour s'affranchir de cette vie de cavale.

Voleuses : un accident sur le tournage

Alors que le film Voleuses n'arrivera que dans un mois sur Netflix, Adèle Exarchopoulos s'est confiée sur le tournage dans une interview donnée à Madame Figaro. Et à lire ses mots, il n'a pas été de tout repos pour la comédienne qui fêtera ses 30 ans le 22 novembre prochain.

Le tournage a été hyper joyeux. Jusqu’à ce que je me casse le nez. Je me suis fait opérer, puis plâtrer pendant quinze jours, le tournage s’est arrêté

A-t-elle confié avant de revenir plus en détails sur les circonstances de ce malheureux incident :

On avait une scène de bagarre. J'avais répété hors plateau, mais quand on entre dans les lieux, il y a des choses à adapter. On a changé la chorégraphie. Pendant que tout le monde se préparait, j'ai proposé au comédien qui joue mon adversaire une dernière petite répétition. Et j'ai complètement oublié la nouvelle chorégraphie. Je me suis réveillée par terre, en sang. Face à mon partenaire dévasté, alors que c'était de ma faute.

Rendez-vous le 1ᵉʳ novembre prochain sur Netflix pour découvrir Voleuses !