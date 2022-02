After Chapitre 1 : pourquoi Josephine Langford a failli passer à côté du rôle de Tessa ?

Josephine Langford incarne depuis 2019 Tessa dans la saga "After". Mais à l'origine la comédienne visait un autre rôle. C'est un petit coup du destin qui lui a permis d'obtenir le premier rôle.

After, la romance compliquée entre Tessa et Hardin

C'est en 2013 qu'Anna Todd a commencé à écrire sur son Smartphone son premier roman, After, et à le publier sur l'application Wattpad. Il s'agissait à l'origine d'une fanfiction sur le groupe One Direction et plus particulièrement Harry Styles qui inspira son personnage principal Hardin Scott. Finalement, l'auteure s'est fortement éloignée du chanteur pour raconter cette romance entre un bad boy et la jeune et innocente Tessa.

After ©Voltage Pictures

Après avoir été téléchargée plus d'un milliard de fois, son histoire a eu droit à une publication papier avant qu'Hollywood ne s'y intéresse fortement. After : Chapitre 1 est ainsi sorti dans les salles en 2019 et n'a pas échappé à une comparaison avec Cinquante nuances de Grey - notamment en raison de ses scènes de sexe faussement sulfureuses. Le film n'a pas eu le même succès mais a tout de même rapporté près de 70 millions de dollars pour un budget de 14 millions de dollars. Suffisant pour motiver les producteurs à lancer une franchise en suivant toujours les romans d'Anna Todd.

Josephine Langford a eu de la chance

Josephine Langford a obtenu le rôle de Tessa tandis qu'Hero Fiennes-Tiffin a eu celui d'Hardin. Pourtant, le duo aurait pu être bien différent puisqu'à l'origine la comédienne avait postulé pour jouer un autre personnage. Elle devait en effet incarner Molly, "l'amie" d'Hardin qui, dans le premier opus, révèle à Tessa les vraies intentions du garçon, qui souhaitait simplement sortir avec elle pour ensuite la larguer. Un rôle qui est revenu à la pulpeuse Inanna Sarkis. Autant dire qu'aujourd'hui on aurait bien du mal à imaginer Josephine Langford en Molly tant on l'associe désormais à une gentille fille peu farouche - du moins dans le premier film.

Molly (Inanna Sarkis) et Tessa (Josephine Langford) - After ©Voltage Pictures

A sa place, c'est Julia Goldani Telles (The Affair) qui devait jouer Tessa. Mais, seulement quelques semaines avant le tournage, la comédienne a dû se retirer en raison d'un emploi du temps trop chargé. La production a donc à nouveau contacté Josephine Langford en lui proposant le rôle de Tessa, à deux semaines du début du tournage ! La comédienne a aussitôt pris un avion pour Los Angeles, lu le script en vol et a passé deux entretien avant d'avoir définitivement le rôle.

Hero Fiennes-Tiffin n'a pas convaincu tout le monde

Un changement de situation qui a dû ravir l'actrice, mais également Anna Todd. En effet, l'auteure d'After avait dès le début une préférence pour Josephine Langford. A l'inverse, le choix d'Hero Fiennes-Tiffin pour jouer Hardin était lui moins évident. C'est d'ailleurs d'abord Daniel Sharman (Teen Wolf) qui était pressenti. Des fans ont même lancé une pétition en ligne pour qu'il obtienne le rôle. Mais c'est cette fois la réalisatrice Jenny Gage qui a dû insister pour que ce soit Hero Fiennes-Tiffin. Elle déclarait à ce sujet à Vulture :

Les producteurs n’étaient pas d’accord pour Hero. Pas d’accord du tout. Et je n’arrêtais pas de leur dire, ‘Faites-moi confiance’. Ils n’étaient pas convaincus par son allure.

Et vous, êtes vous convaincus par Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin dans la saga After ?