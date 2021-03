Alien : Sigourney Weaver dévoile son film préféré de la saga

Durant quatre films, la comédienne Sigourney Weaver a été le visage de la franchise « Alien ». Plus de vingt ans après sa dernière apparition dans « Alien, La Résurrection », l'actrice dévoile enfin quel est son opus préféré de la franchise.

Alien : une saga culte

Tout débute en 1979, quand Ridley Scott propose à la 20th Century Fox, une relecture de Les Dents de la mer dans l'espace. Il réalise alors l'un de ses plus grands films : Alien, le huitième passager. Le long-métrage est un succès critique total. Avec le temps, l’œuvre devient l'un des films de science-fiction les plus emblématiques de tous les temps. Récompensé par l'Oscar des Meilleurs effets visuels, Alien permet également de révéler au monde une grande actrice en devenir : Sigourney Weaver. Visage inoubliable de la franchise, la comédienne va revenir interpréter Ellen Ripley dans les trois suites du classique de Ridley Scott.

Alien : Covenant - ©20th Century Fox

En 1986, James Cameron à la possibilité d'offrir une suite au film original en proposant Aliens, Le Retour. Là encore, le film est un succès critique et Sigourney Weaver y est impeccable. La comédienne reviendra ensuite à deux reprises. Dans Alien 3 de David Fincher, sorti en 1992, puis dans Alien, La Résurrection de Jean-Pierre Jeunet sorti en 1997. À l'époque, ces quatre premiers films ont rapporté plus de 558 millions de dollars de recettes au box-office. Par la suite, le xénomorphe est revenu à travers quatre autres opus : dans les deux films Alien vs Predator, dans Prometheus et dans le plus récent Alien : Covenant.

Quel est le film préféré de Sigourney Weaver ?

Les quatre premiers films de la franchise sont des œuvres définitivement cultes. Chaque cinéaste a apporté sa vision, son jugement et sa personnalité à la saga horrifique initiée par Ridley Scott. Le premier est un film d'horreur minimaliste, le deuxième est un film d'action explosif, le troisième est un hommage habile à l'original, tandis que le quatrième propose une identité visuelle très ancrée dans le cinéma de Jeunet. Difficile, ainsi, de choisir son chapitre préféré de la quadrilogie Alien. Pourtant, Sigourney Weaver a fait son choix. Lors d'une récente interview avec Collider, l'actrice a répondu à cette question : « quel est votre film Alien préféré ? » :

C'est difficile. L'histoire la mieux construite pour mon personnage était dans Aliens. Juste parce que James Cameron a un sens incroyable de la structure de l'histoire. Toute la mise en place de Ripley dans Aliens et ensuite ce qu'elle finit par faire est réfléchie. Toute la structure de cette histoire, pour moi, était en or. J'ai toujours senti que je pouvais aller loin. C'était un arc si grand, un véritable soutien pour ce personnage. En ce sens, le deuxième pour Ripley est probablement le plus satisfaisant.

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) - Aliens, le retour ©20th Century Fox

Ainsi, Sigourney Weaver ne se base pas sur le rendu final de l’œuvre, mais sur la place de son personnage au sein de la saga. Son choix se porte donc sur le deuxième volet, réalisé par James Cameron. Elle estime que c'est dans ce film qu'elle a le plus de place pour s'exprimer et donner de l'épaisseur à son personnage. Il faut dire que c'est peut-être l'opus où cette héroïne culte a le plus grand rôle à jouer au sein de l'intrigue.

Aliens est un opus particulièrement apprécié par les amateurs de la franchise. Au moment de sa sortie, Aliens est l'un des films les plus rentables de l'année 1986. Sigourney Weaver a même été nommée aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice. Normalement, la comédienne ne devrait plus revenir dans la peau d'Ellen Ripley, malgré l’insistance de la Fox pendant des années. Si Alien 5, réalisé par Neill Blomkamp, venait à aboutir, peut-être que l'actrice accepterait de revenir une dernière fois.

Pour le moment, le projet est à l'arrêt à cause de Ridley Scott, qui a préféré développer Prometheus. Mais maintenant que la Fox appartient à Disney, peut-être que le studio aux grandes oreilles va relancer cette entreprise excitante. Pour autant, Disney semble avoir d'autres projets sur le feu puisque Ridley Scott travaille actuellement sur un nouveau film et que Noah Hawley développe quant à lui une série horrifique Alien. Mais pour le moment, il n'y a aucun signe de vie d'Ellen Ripley à l'horizon.