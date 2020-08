American Pie 9 : les filles prennent les choses en main dans le trailer

« American Pie 9 » se dévoile à travers sa nouvelle bande-annonce. Cette fois, la parole est donnée aux femmes, et ce nouvel opus offre une approche différente, 100 féminine.

American Pie : une saga culte

En 1999, Paul Weitz et Chris Weitz signent une comédie vouée à devenir culte. Ils réalisent le premier American Pie. Une œuvre qui devient très rapidement LA comédie des jeunes. Pour un budget de 11 millions de dollars, le film en rapporte plus de 235 millions. Un succès total qui engendre évidemment la mise en chantier de plusieurs suites. En tout, ce sont 8 films qui voient le jour. La série principale en contient 4, et le dernier en date remonte à 2012. La franchise contient 4 autres épisodes dérivés dont le dernier en date remonte à 2009. Ainsi, depuis 8 ans, la saga est à l’arrêt. Mais Universal veut relancer la série avec un neuvième épisode : American Pie Presents : Girls’ Rules.

American Pie 9 : les femmes contre-attaquent

Exit les stars des premiers films. Jason Biggs et Seann William Scott sont remplacés par un casting 100% féminin. Dans sa course aux remakes et reboots féminins, Universal a la bonne idée de proposer un American Pie en version féminine. De quoi faire rager les haters et laisser sceptiques les fans de la première heure. Cette fois, cette comédie qui se concentre sur la vie sexuelle des adolescents optera pour le point de vue des femmes.

Côté casting, le film réunit une bande composée de Madison Pettis, Lizze Broadway, Natasha Behnam, Piper Curda et Darren Barnet. Mais un grand nom de la saga manque à l’appel. Eugene Levy n’est crédité nulle part. Lui qui n’a raté aucun opus de la franchise serait absent de ce neuvième épisode ? Lui qui faisait le père de Jim est le seul acteur à être présent dans la saga dérivée : les American Pie Presents. Mais il semble réellement absent de ce nouvel épisode, pour la plus grande déception des fans.

Une bande-annonce dans la veine de la franchise

Ce nouvel opus semble s’inscrire parfaitement dans la continuité des autres épisodes. Il semblerait que l’une des protagonistes soit liée d’une manière ou d’une autre à Stifler, le personnage culte de Seann William Scott. Le synopsis y fait en tout cas référence :

C’est la dernière année. Annie, Kayla, Michelle et Stéphanie décident d’exploiter leur pouvoir féminin et de se regrouper pour obtenir ce qu’elles veulent. Les garçons ne sauront pas ce qui les a frappés. Des fêtes sauvages, des aventures sexy et un Stifler apportent de la chaleur dans cette nouvelle aventure d’American Pie.

Le métrage est écrit par Blayne Weaver et David H. Steinberg et est réalisé par Mike Elliott. Une équipe masculine pour un film féminin, le grand paradoxe hollywoodien a encore frappé. Rendez-vous le 6 octobre pour découvrir cette nouvelle aventure. American Pie Presents : Girls’ Rules sortira directement en VOD.