Anelka l'incompris : le documentaire Netflix a une date de sortie et dévoile son premier teaser - CinéSéries

Netflix vient de dévoiler la date de sortie et le premier teaser de son documentaire sur le footballeur Nicolas Anelka. Intitulé « Anelka : l'incompris », le film va revenir sur la carrière du champion et sur son caractère compliqué.

Champion d'Europe et fort caractère

Nicolas Anelka n'a laissé personne indifférent. Entre son talent démesuré pour le football et son comportement parfois limite, Nicolas Anelka reste l'un des joueurs de foot français les plus célèbres du monde du football. Né en 1979, il devient très vite la nouvelle coqueluche du football de la fin des années 1990. Il est propulsé au rang de star lorsqu'il signe avec Arsenal, alors seulement âgé de vingt ans. Anelka connaît par la suite une carrière contrastée. Il joue avec les plus grands clubs d'Europe, de Manchester City, à Chelsea en passant par le Real Madrid. Avec l'équipe de France, il cumule 69 sélections, et remporte le Championnat d'Europe en 2000. Mais sa carrière est également ponctuée de quelques polémiques, à l'image de la Coupe du monde 2010 et de la fameuse mi-temps d'un match contre le Mexique...

Anelka : L'incompris, la bande-annonce est tombée

La plateforme Netflix s'apprête à sortir un documentaire centré sur Nicolas Anelka. D'une durée d'1h34, le film documentaire va retracer la carrière de Nicolas Anelka, à la fois sur le terrain, mais également à l'extérieur. Anelka : l'incompris reviendra sur son passage au Real Madrid, sur l'épisode de la "quenelle", sans oublier ses années passées à Arsenal. Le documentaire veut mettre en lumière ce personnage fascinant et controversé, difficile à cerner. Au programme, de nombreux témoignages comme le laisse entendre la bande-annonce. Paul Pogba, Patrice Evra, Didier Drogba, Thierry Henry, Arsène Wenger et bien d'autres vont apporter leurs commentaires à ce documentaire percutant.

Le documentaire a été réalisé entre 2013 et 2019 par Frank Nataf et Arnaud Ramsay. Le duo affirme que le long-métrage s'arrêtera évidemment sur l'affaire de Knysna pendant la Coupe du monde 2010. Nicolas Anelka a lui même promis que des révélations inédites sur cette polémique seraient dévoilées dans le documentaire. Le projet va enfin sortir sur la plateforme puisque Anelka : l'incompris sera disponible dès le 5 août prochain en exclusivité sur Netflix.