Angèle : Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire sur la chanteuse

Le documentaire Netflix consacré à la chanteuse belge Angèle dévoile une première bande-annonce avant sa mise en ligne le 26 novembre prochain, et son deuxième album attendu début décembre.

Angèle : le documentaire Netflix arrive

On ne présente plus Angèle. Depuis la sortie de son premier album Brol en 2018, la jeune belge est sur tous les fronts. On a d'ailleurs pu la voir au cinéma dans le récent Annette de Leos Carax. Elle a également doublé Gaby Gaby dans Toy Story 4 ou encore Lola Bunny dans Space Jam : Nouvelle ère.

Angèle © Netflix

Le 26 novembre prochain, Netflix mettra en ligne le documentaire consacré à la chanteuse. À la manière de Montre jamais ça à personne consacré à Orelsan (et dispo sur Prime Vidéo), Angèle s'annonce comme un documentaire intime et intimiste. Construit à partir de souvenirs et d'images d'archives de la chanteuse, il s'annonce particulièrement intéressant pour les amateurs de cette dernière.

Ce documentaire arrive juste avant le deuxième album de la chanteuse, Nonante-Cinq, prévu pour le 10 décembre 2021.