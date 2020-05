Armageddon Time : Cate Blanchett dans le prochain James Gray ?

Cate Blanchett est partout. En ce moment à la télé dans la série "Mrs. America", on la voit sur plusieurs fronts. L'actrice doublement oscarisée pourrait s'offrir une première incursion dans le cinéma de James Gray avec son prochain film, "Armageddon Time". On signe où pour voir cette collaboration ?

Le cinéma de James Gray a fait un bond en avant avec Ad Astra, son film le plus ambitieux visuellement à ce jour. Un projet qui n'a pas fait de grosses vagues au box-office mondial, malgré un Brad Pitt en tête d'affiche. C'est seulement 132,8 millions de dollars qu'il a récolté, pour un budget aux environs des 90. C'est, certes, le plus gros succès financier de l'auteur américain mais il n'arrive pas à entrer dans une autre dimension au box-office. Après tout, ce ne sont que des chiffres, l'essentiel étant qu'il puisse continuer de travailler autour de ses thèmes et motifs de prédilection. Son prochain projet se dessine : Armageddon Time. Et il pourrait diriger la majestueuse Cate Blanchett sur ce coup.

Comme souvent, James Gray s'inspire de sa propre vie et de son passage au Kew-Forest School dans le Queens, lorsqu'il était étudiant. L'établissement privé avait à sa tête Fred Trump, père de l'actuel président des USA. Le principal de l'école sera l'un personnages principaux d'un récit sur lequel on ne sait pas grand chose de plus. James Gray devrait en profiter pour parler de la famille Trump mais impossible de savoir si ça sera l'axe principal ou une toile de fond. Le réalisateur met souvent de son expérience dans ses films et le point de vue adopté découlera de ce qu'il a traversé à cette époque. Ceci étant dit, la possible présence de Cate Blanchett au casting serait un magnifique atout.

Cate Blanchett est très demandée

Variety annonce qu'elle est encore en négociations pour rejoindre Armageddon Time et qu'il en est de même pour Don’t Look Up, le prochain film de Adam McKay prévu sur Netflix. Ce projet de science-fiction a déjà Jennifer Lawrence au casting et racontera l'alliance entre deux astronomes de faible réputation, qui se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir les hommes de l'arrivée d'un astéroïde pouvant détruire la Terre. Avant ça, Cate Blanchett a été annoncée en négociations pour incarner Lilith, l'un des personnages principaux de l'adaptation cinématographique des jeux Borderlands. Si l'actrice signe pour ces trois films, son agenda va devenir d'un coup très chargé. Mais quand on peut avoir plus de Cate Blanchett, on ne dit évidemment jamais non.