Armageddon Time : un énorme casting pour le prochain James Gray

James Gray est l'un des auteurs les plus précieux d'Hollywood. Son "Ad Astra" l'a encore prouvé et on ne peut que trépigner d'impatience en attendant son prochain essai, "Armageddon Time". Un récit inspiré de sa jeunesse qui sera portée par un casting absolument démentiel !

James Gray ne blague pas avec son prochain film, Armageddon Time. Nous avons appris précédemment que Cate Blanchett serait au casting mais nous ne nous attendions pas à ce que le reste de la distribution soit aussi clinquant. Deadline annonce qu'Anne Hathaway, Robert De Niro, Oscar Isaac et Donald Sutherland seront aussi de la partie. Le réalisateur américain s'entoure de stars confirmées pour l'accompagner sur un projet qui sera inspiré de sa propre jeunesse. L'histoire se passera dans la Kew-Forest School du Queens, école privée soutenue par Fred Trump, le père de Donald Trump. Le principal de l'école est annoncé comme l'un des personnages principaux mais on ne sait pas encore qui sera son interprète. Au vu des profils engagés, on peut imaginer Donald Sutherland en Fred Trump. Le scénario, écrit par James Gray, comportera une partie autobiographique. On sait que le metteur en scène met souvent de lui dans ses films, c'est ce qui les rend si sincères et émouvants. Au travers d'Armageddon Time, il va cette fois aborder le passage de l'adolescence dans une sorte de récit d'apprentissage. Ce qui change de ce qu'il fait d'habitude. Nous sommes vraiment très éloignés de son Ad Astra, son ambitieux film sur la filiation (un thème récurrent chez lui) dans l'espace. À quand un succès commercial pour James Gray ? S'il n'est pas considéré à sa juste valeur aux Etats-Unis, James Gray bénéficie d'une bien meilleure cote de popularité en Europe. Pas sûr que cet Armageddon Time va être le film qui va lui faire accéder au grand succès commercial qu'il n'a jamais eu. Bien qu'on apprécie souvent ses tentatives, il n'a jamais pu faire mieux que les 132 millions de dollars au box-office mondial d'Ad Astra. Et au vu du budget engagé (dans les 90 millions), on peut parler de déception financière. Mais les chiffres sont secondaires du moment qu'il arrive à trouver des projets pour s'exprimer et qu'on peut encore profiter de son talent. Les stars qu'il embarque avec lui sur Armageddon Time ne sont pas là par hasard. James Gray aimerait entamer le tournage à New York dans les prochains mois, quand la situation sanitaire le permettra.