Army of Thieves : pourquoi Zack Snyder n'a pas mis en scène ce préquel ?

« Army of Thieves », le préquel de « Army of the Dead », vient de sortir sur Netflix. Pourtant, alors que Zack Snyder avait mis en scène le film de zombies, il ne revient pas derrière la caméra et laisse la direction de ce préquel à Matthias Schweighöfer.

C’est quoi Army of Thieves ?

Le 22 mai dernier, Zack Snyder a décidé de revenir à ses premiers amours. Presque deux décennies après L’Armée des morts, le réalisateur phare du DC Extended Universe est enfin revenu à un film de zombies pour Netflix. Intitulé Army of the Dead, le long-métrage a mis en scène un casting hétéroclite notamment composé de Dave Bautista, Theo Rossi, Hiroyuki Sanada, Nora Arnezeder ou encore Matthias Schweighöfer. L’histoire raconte comment un groupe décide de s’infiltrer à Las Vegas pour récupérer une énorme somme d’argent. Le problème, c’est que la ville est condamnée et totalement infestée de zombies. Autour de ce film, Zack Snyder a décidé de produire d'autres projets, dont une suite, une série et un préquel : Army of Thieves.

Army of the Dead ©Netflix

Pour l’occasion, c’est Matthias Schweighöfer qui s’occupe de la mise en scène de Army of Thieves. Préquel de Army of the Dead, le film raconte comment Dieter, incarné par Matthias Schweighöfer, rejoint une équipe pas comme les autres pour braquer des coffres-forts légendaires à travers l’Europe.

Où est Zack Snyder ?

À l'origine, Army of the Dead ne devait pas être mis en scène par Zack Snyder. Initialement développé par Warner Bros, le film écrit par Joby Harold devait être réalisé par Matthijs van Heijningen Jr.. Mais le projet n’a jamais abouti et c’est Netflix qui a récupéré les droits d’exploitation. C’est Zack Snyder lui-même qui a relancé le projet et est allé voir Netflix pour produire le film.

Army of Thieves ©Netflix

En ce qui concerne Army of Thieves, le long-métrage devait être un film en langue allemande beaucoup plus localisé et intimiste. Mais les retombées de Army of the Dead ont été tellement positives, que le préquel s'est mué en blockbuster, comme son prédécesseur. Ce qui ne change pas, c’est que l’œuvre se concentre sur le personnage de Matthias Schweighöfer. Et puisque ce dernier est un metteur en scène allemand accompli, Zack Snyder a décidé de lui laisser la mise en scène. En effet, Matthias Schweighöfer a notamment dirigé What a Man, Schlussmacher ou encore Monsieur Nounou.

De toute façon, Zack Snyder a du pain sur la planche, notamment chez Netflix. Le cinéaste travaille en effet sur la suite de Army of the Dead, intitulée Planet of the Dead. Il est également sur le point de débuter la production d’un film de science-fiction et un autre long-métrage à petit budget intitulé Horse Latitudes. Pour Army of Thieves, il a conservé sa casquette de producteur. Le film est disponible sur Netflix dès ce vendredi 29 octobre 2021.