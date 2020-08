Atomic Blonde sur Netflix : retour sur l'entraînement impressionnant de Charlize Theron

En 2017, David Leitch, qui s’est révélé avec le premier « John Wick », décide de continuer sa route en solo avec « Atomic Blonde ». Une réussite indéniable qui vient de rejoindre le catalogue Netflix.

Atomic Blonde : une pépite à ne pas manquer

L’ancien cascadeur David Leitch devenu réalisateur a frappé un grand coup. Après son coup d’essai en compagnie de son ami Chad Stahelski sur le premier John Wick, David Leitch décide de continuer en solo en produisant et en réalisant Atomic Blonde. Le long-métrage raconte le destin de Lorraine Broughton, l’une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté. Elle est envoyée à Berlin, chargée de livrer un colis important dans cette ville au climat instable.

Atomic Blonde s’est avéré être un honorable succès, notamment grâce à la présence de Charlize Theron dans le rôle principal. L’actrice campe un agent ultra physique, et est impeccable dans ce rôle musclé, qu’elle assume à merveille. Le reste du casting se compose notamment de James McAvoy, Sofia Boutella, Toby Jones, Eddie Marsan et John Goodman. Pour un budget de 30 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 100 millions au box-office. De quoi engendrer une suite qui devrait débarquer directement sur Netflix.

Des combats et des cascades de dingues

Ce qui fait la force de Atomic Blonde, ce sont évidemment ses scènes d’action, ses scènes de combats et ses chorégraphies. David Leitch a fait un énorme travail sur cet aspect pour donner à son film une crédibilité totale. Ancien cascadeur, il maîtrise le sujet, et sait comment donner de l’élégance et de l'efficacité à une scène de combat.

Pour l’occasion, Charlize Theron a bénéficié de l’aide de huit coachs personnels pour se préparer physiquement à ce rôle musclé. L’actrice s’est également entraînée avec Keanu Reeves, habitué à ce type de rôle après ses expériences sur Matrix et sur John Wick. La comédienne s’est tellement impliquée dans le rôle qu’elle s’est cassée deux dents pendant le tournage.

David Leitch a rapidement compris que Charlize Theron avait de fortes capacités pour les chorégraphies. Grâce à son efficacité et son aisance dans le genre, il a imaginé une séquence de combat de 7 minutes 30. Une scène assez hallucinante très représentative du long-métrage dans laquelle l’héroïne se débarrasse de nombreux assaillants. C’est bien Charlize Theron qui se bat à l’écran. Elle n’est pas doublée pour l’occasion. Pour atteindre cette crédibilité, l’actrice s’est entraînée 5 heures par jour pendant 3 mois. Elle a également mémorisé toutes les chorégraphies mises en place par David Leitch. Ce dernier a été impressionné par l’implication de sa comédienne :

C’est une véritable athlète, il aurait été dommage de ne pas s’en servir. J’ai réécrit la scène afin qu’elle puisse y donner tout ce dont je la pensais capable, et j’ai mis la barre très haut.

Atomic Blonde est disponible sur Netflix depuis le 16 août 2020. L’occasion de redécouvrir cette petite pépite de David Leitch.