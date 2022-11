Avatar La Voie de l'eau : une nouvelle bande-annonce majestueuse

À un mois de sa sortie au cinéma, "Avatar : La Voie de l'eau" continue de se dévoiler à travers une nouvelle bande-annonce. Des images superbes qui laissent entrevoir des combats en pleine mer entre les Na'vi et le terrible Miles Quaritch, ainsi qu'une odyssée familiale épique et touchante.

Avatar, La Voie de l'eau : Neytiri et Jake enfin de retour

13 ans après le premier volet, il ne s'agit plus que d'une question de jours avant de pouvoir enfin découvrir Avatar : La Voie de l'eau. Tandis que les spectateurs ont vieilli, assistant notamment à la montée en puissance puis à l'effondrement de la 3D popularisée par James Cameron dans les salles obscures, les personnages ont eux aussi pris de l'âge dans cette suite tant attendue.

Le long-métrage est censé débuter une dizaine d'années après le premier opus, qui trône toujours en haut de la liste des plus gros succès avec ses 2,9 milliards de dollars de recettes mondiales. Si les éléments du synopsis sont révélés au compte-gouttes, on sait que Neytiri (Zoe Saldana) et Jake Sully (Sam Worthington) voient leur existence paisible sur Pandora menacée lorsque la Resources Development Administration fait son retour sur Pandora.

Neytiri (Zoe Saldana) - Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Pour protéger leur peuple et leur planète, le couple va de nouveau devoir affronter l'organisation non-gouvernementale ainsi que le terrible Miles Quaritch (Stephen Lang). Les héros devront pour cela quitter leur habitat et unir leurs forces à celles d'un autre clan, les Metkayina, menés par Ronal (Kate Winslet) et Tonowari (Cliff Curtis). Sigourney Weaver, Jamie Flatters, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Jermaine Clement, Edie Falco et Bailey Bass complètent la distribution du film qui vient de s'offrir une nouvelle bande-annonce.

Une odyssée familiale qui s'annonce bouleversante

Kiri, Neteyam et Lo'ak, les enfants de Neytiri et Jake, sont au centre de ces images somptueuses, qui dévoilent également l'univers marin dans lequel se déroule la majeure partie du long-métrage. Un cadre qui permet à James Cameron de développer tout un pan inédit de Pandora et d'introduire de nouvelles créatures.

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

L'identité du cinéaste se ressent par ailleurs à travers les exosquelettes déjà présents dans le premier, que les Na'vi combattront dans des scènes visiblement épiques. Si cette bande-annonce donne un aperçu des scènes d'action du film, elle se focalise avant tout sur l'odyssée familiale des héros. Un parcours apparemment bouleversant, marqué par des séparations et peut-être la mort, comme le sous-entend l'un des personnages en voix off. Pour le découvrir, rendez-vous dès le 14 décembre prochain au cinéma.