Ball and Chain : Dwayne Johnson et Emily Blunt réunis après Jungle Cruise

Après leur première collaboration sur "Jungle Cruise", Dwayne Johnson et Emily Blunt se préparent à tourner à nouveau ensemble. Dans "Ball and Chain", les deux comédiens formeront un couple au bord de la rupture, et devront tenter de se rabibocher lorsqu'ils se retrouvent affublés de super-pouvoirs...

Après avoir fait équipe avec Kevin Hart dans Agents presque secrets, mais aussi dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle et sa suite, puis avec Jason Statham dans Hobbs & Shaw, Dwayne Johnson s'est trouvé une nouvelle acolyte en la personne d'Emily Blunt.

Le 28 juillet 2021, le duo sera à l'affiche du film d'aventure Jungle Cruise, dont la sortie a été repoussée en raison de la crise sanitaire actuelle. Dans ce long-métrage réalisé par Jaume Collet-Serra, Emily Blunt incarne une doctoresse qui quitte Londres pour aller explorer la jungle amazonienne. Arrivée sur place, elle sollicite l'aide du capitaine Frank Wolff (Dwayne Johnson), particulièrement douteux, pour descendre le fleuve. Commence alors une quête épique emplie de rencontres dangereuses et parfois surnaturelles...

Dwayne Johnson et Emily Blunt : futur couple de super-héros ?

Pour la promotion de Jungle Cruise, Disney a mis l'accent sur la compétitivité entre les deux acteurs principaux, qui cherchent à se voler la vedette sur les premières affiches du film. Cette concurrence entre eux, Emily Blunt et Dwayne Johnson vont devoir la mettre de côté dans leur prochain long-métrage.

Selon le site Deadline, les deux acteurs pourraient refaire équipe dans l'adaptation du comic Ball and Chain de Scott Lobdell et Alé Garza, publié en 1999. La bande dessinée est centrée sur Mallory et Edgar Bulson, un couple en crise, à deux doigts de jeter l'éponge. Mais lorsqu'une mystérieuse météorite remplie d'énergie extraterrestre leur tombe dessus et leur confère des super-pouvoirs, Mallory et Edgar se rendent compte que pour conserver leurs dons, ils ont l'obligation de travailler ensemble et mettre leurs différends de côté. Parviendront-ils à sauver leur mariage ?

Emily Blunt et Dwayne Johnson devraient donc être les têtes d'affiche de cette thérapie de couple super-héroïque. Le scénario de Ball and Chain est concocté par Emily V. Gordon, qui s'y connaît en problèmes conjugaux puisqu'on lui doit le script de The Big Sick, co-écrit avec son mari Kumail Nanjiani et basé sur leur propre vie. Sa présence sur le projet, au même titre que celle des deux comédiens, le rend donc particulièrement alléchant. Pour le moment, aucun réalisateur n'est attaché à la mise en scène du long-métrage, qui pourrait débarquer sur Netflix selon Deadline.