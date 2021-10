Batgirl : Brendan Fraser rejoint le casting du film DC

Après s’être tenue discrète ces derniers mois, la production de « Batgirl » s’est remise en branle depuis le DC FanDome. Parmi les nombreuses infos, le casting qui s’est un peu plus agrandi avec la présence de l’immense Brandan Fraser.

Batgirl : le grand retour du pendant féminin du Chevalier Noir

La dernière grande apparition de la super-héroïne Batgirl se trouvait dans le catastrophique Batman & Robin, sorti en 1997. DC a donc une chance de faire beaucoup mieux avec ce film solo consacré au personnage. Pour rappel, Batgirl est devenue immensément populaire depuis sa première apparition dans le comic book Batman n° 139 en 1961.

Incarné par plusieurs personnages, c’est néanmoins celui de Barbara Gordon qui revient de manière récurrente. Fille du commissaire Jim Gordon, elle est ainsi formée par Batman et accompagne ce dernier dans sa lutte contre le crime à Gotham, tout comme Robin. Son personnage a toutefois connu une seconde vie suite à sa rencontre avec le Joker qui lui brise la colonne vertébrale, la rendant paraplégique. Surnommée Oracle, elle utilise alors ses compétences d’informaticienne pour aider le Chevalier Noir sur le terrain. Cet épisode sera-t-il abordé ? Nul ne le sait puisque, pour le moment, le scénario écrit par Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash) est inconnu.

Tout ce que l’on sait au moment présent, c’est que le film sera réalisé par les cinéastes belges Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life). Par ailleurs, on connaît l’actrice qui jouera Batgirl : Leslie Grace, vue cette année dans la comédie musicale D’où l’on vient. Elle sera accompagnée de l’acteur Jacob Scipio (qui a travaillé avec le duo de réalisateurs sur Bad Boys for Life) mais aussi de J.K. Simmons qui reprendra son rôle de Commissaire Gordon. Le père de Barbara était présent dans Justice League et Zack Snyder’s Justice League. Cela voudrait-il signifier qu’une continuité avec les événements vus dans ces films existerait ? Dans tous les cas, en attendant une sortie prochaine sur HBO Max, un joli concept art de l’héroïne a été dévoilé par la production lors du DC Fandome.

Brendan en super-vilain ?

Le casting de Batgirl s’agrandit donc une nouvelle fois avec la présence de Brendan Fraser. Si son rôle n’a pas été confirmé officiellement, plusieurs sources, notamment Collider, indiqueraient qu’il pourrait incarner l’antagoniste principal de la super-héroïne. Et cela dans la peau du redoutable Firefly.

Apparu dès juin 1952 dans l’écurie DC Comics, ce personnage est un ennemi récurrent du Chevalier Noir, bien qu’il ne fasse pas partie des plus connus du bestiaire de Gotham City. Ainsi, il était à l’origine un homme ordinaire du nom de Garfield Lynns qui travaillait pour le cinéma en tant qu’expert de la pyrotechnie. Cependant, il se tourna vers la criminalité en devenant un redoutable pyromane armé d’une combinaison et d’un jet pack, et connu sous le nom de Firefly.

Pour Brendan Fraser, c’est donc une nouvelle apparition dans une production DC qui l’attend. N’oublions pas, en effet, que l’acteur a officié dans la série Doom Patrol, prêtant sa voix au super-héros Robotman. Avec Batgirl, le comédien confirme surtout son grand retour, lui qui avait subi un gros passage à vide dans le milieu des années 2000, alors qu’il connaissait une carrière brillante (mise en évidence par les succès de La Momie et Le Retour de la Momie).

La Momie ©Universal Pictures

En effet, victime d’une agression sexuelle en 2003 et handicapé par de nombreuses douleurs suite à d’éprouvantes cascades, il s’était petit à petit retiré de la scène médiatique hollywoodienne. Cependant, ces dernières années, l’acteur semble bel et bien de retour, multipliant les productions. En plus de Doom Patrol, on a donc pu le retrouver cette année dans No Sudden Move de Steven Soderbergh. Il sera également présent dans The Whale et Killers on the Flower Moon (de Martin Scorsese).