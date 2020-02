Birds of Prey : faut-il rester pour la scène post-générique ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Birds of Prey et la Fantabuleuse Histoire de Harley Quinn » est en salle depuis le 5 février dernier. Comme tous les films de super-héros, le long-métrage réserve une petite scène post-générique. Mais faut-il vraiment rester ?

Birds of Prey est le huitième film du DC Extended Universe (DCEU). Réalisé par Cathy Yan, c’est l’occasion de revoir Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. Cette fois, puisqu’elle n’est plus avec le Joker, elle bosse en solo. Enfin, pas tout à fait puisqu’elle se fait quelques amies : les Birds of Prey. Côté casting, Mary Elizabeth Winstead joue Huntress, Jurnee Smollett interprète Black Canary, Rosie Perez est la policière Renee Montoya et Ewan McGregor est l’antagoniste du récit : Black Mask. Comme pour tous les films de super-héros, Birds of Prey réserve une petite scène post-générique, qu’on vous raconte ici.

La blague jusqu’au bout

C’est la tradition. Depuis le lancement du Marvel Cinematic Universe en 2008, la majorité des films de super-héros contient une scène post-générique. Une habitude lancée par Jon Favreau avec l’excellent Iron Man. Depuis, c’est devenu une coutume pratiquement inévitable. Une petite sucrerie pour les fans hardcore du genre, qui sert à teaser le prochain film, ou qui se place simplement comme un petit bonus sans conséquence. Birds of Prey ne brise pas la tradition, mais s’amuse à la dériver.

Birds of Prey contient effectivement une courte scène post-générique. Pourtant, il n’est pas nécessaire de l’attendre absolument. Cette séquence supplémentaire est simplement une blague, dans la veine du film. Pas de spoil, pas de teasing, pas de grande révélation, seulement une vanne supplémentaire d’Harley Quinn. Franchement, ce n’est pas primordial de rester jusqu’à la fin du film.

Pour ceux qui ont déjà vu le film, ou ceux qui s’en fichent, voici ce que contient la scène post-générique. ATTENTION SPOILERS :

Tandis que le générique se termine, la voix d’Harley Quinn retentit. À l’écran, aucune image, simplement le logo de Warner Bros. L’héroïne se la joue alors comme Deadpool, qui lui-même copiait La Folle Journée de Ferris Bueller. Le personnage brise le quatrième mur en s’adressant directement aux spectateurs. Elle commence sa tirade de la même manière que ses prédécesseurs avec un indifférent : « Vous êtes encore là ? ». Puis elle poursuit en disant : « Pourquoi pas. Puisque vous êtes là, je vais vous raconter un secret. Vous êtes prêts ? Saviez-vous que Batman… » et la séquence se coupe.

On ne saura donc jamais quel secret Harley Quinn voulait nous révéler sur le Chevalier Noir. Une séquence humoristique à l’image du film : de l’auto-dérision, beaucoup de décalage et de la nonchalance. Une blague méta, qui se moque finalement des spectateurs qui attendent religieusement leur scène post-générique. Cette fois, c’est Harley Quinn qui se dupe de nous, laissant l’audience avec un dernier sourire aux lèvres ou une certaine frustration, selon les caractères. Après, est-ce que ça vaut le coup d’attendre ? On vous laisse choisir.