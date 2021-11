Blanche-Neige : Gal Gadot sera la Méchante Reine dans le live-action Disney

On savait déjà qui incarnerait Blanche-Neige dans le remake live du chef d’œuvre animé des studios Disney. On sait désormais qui incarnera son ennemie récurrente en la personne de la Méchante Reine. En effet, c’est Gal Gadot qui aura l’honneur de jouer l’un de ses rares rôles antipathiques depuis le début de sa carrière.

Blanche-Neige : Miroir, miroir

L’Empire Walt Disney a vu le jour en 1923, fondé par l’homme qui a donné son propre nom à sa création. Toutefois, beaucoup estiment que la vraie naissance du studio se situe en 1937, lors de la sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains. En effet, s’il n’est pas officiellement le premier long-métrage d’animation de l’Histoire du 7e Art, il reste cependant le premier à disposer d’un impact aussi important.

Lorsque Walt Disney a la folie de vouloir mettre en scène le premier long-métrage de l’Histoire de son studio, il est pourtant en grosse difficulté financière. Prêt à tout donner sur ce film, quitte à mettre en péril en studio, il parvient à convaincre les responsables financiers de la Bank of America de lui donner les fonds nécessaires pour réaliser cette nouvelle adaptation cinématographique de l’œuvre homonyme du conte des frères Grimm. Le pari s’avérera payant puisque Blanche-Neige et les Sept Nains marquera son temps, de par ses innovations animées, techniques et scénaristiques.

Nominé à l’Oscar de la meilleure musique de film et toujours considéré comme l’un des plus grands films de l’Histoire du cinéma, Blanche-neige et les Sept Nains est aujourd’hui un objet pop-culturel incontournable. En effet, qui ne connaît pas Blanche-Neige ? Qui n’a pas fredonné la célèbre chanson des 7 Nains ? Qui n’a pas entendu la célèbre réplique de la Méchante Reine et son célèbre « Miroir, miroir » ? Remakes, clins d'œil dans d’autres productions, et même parodies, le premier classique d’animation Disney fait toujours partie des chefs d'œuvres à visionner. Et ce, malgré le fait que le film est aujourd’hui âgé de 84 ans.

Gal Gadot est une sorcière

Dans le projet de Disney d’adapter en live-action la plupart de ces grands classiques d’animation, le remake de Blanche-Neige en prises de vues réelles s’est mis en branle ces dernières années. Si l’on sait que c’est Marc Webb qui réalisera le film et Rachel Zegler qui incarnera la première princesse Disney de l’Histoire du studio, on ignorait toujours qui serait la Méchante Reine.

Pour capitaliser sur le succès du film, il fallait une tête d’affiche. Le studio l’a donc trouvée puisque c’est Gal Gadot qui jouera l’antagoniste de ce Blanche-Neige en live-action. Elle succède notamment à Charlize Theron qui fait partie des dernières à avoir interprété ce personnage iconique.

Tout comme Rachel Zegler, le choix de Gal Gadot tient notamment de l’envie pour Disney de jouer la carte de la diversité. En effet, alors que jusqu’ici, les deux personnages étaient souvent incarnés par des actrices caucasiennes, ce Blanche-Neige 2022 verra une actrice d’origine colombienne et une autre d’origine israélienne incarner les deux figures principales de l’œuvre. Cependant, au-delà de ça, c’est aussi parce que Gal Gadot a montré qu’elle savait porter les blockbusters ces dernières années. En effet, celle qui s’est révélée dans la franchise Fast & Furious au début des années 2010, est par la suite devenue la grande Wonder Woman dans les films éponymes ainsi que dans les autres longs-métrages DCEU.

Diana Prince (Gal Gadot) - Wonder Woman ©DC Films

La comédienne se trouvera donc dans un rôle d’antagoniste auquel elle ne nous a pas si souvent habitués. Et on a hâte de voir le résultat. En attendant, l’actrice âgée de 36 ans sera prochainement sur Netflix, en compagnie de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds pour les besoins de Red Notice. Le film sera disponible sur la plate-forme dès le 12 novembre.