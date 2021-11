Captain America : Chris Evans n'aurait jamais eu le rôle sans Robert Downey Jr.

Chris Evans a interprété le rôle de Captain America pendant huit ans. Il est devenu une superstar grâce à ce rôle dans le MCU, et un chouchou des spectateurs. Pourtant, il a bien failli passer à côté du rôle de sa vie. Heureusement que Robert Downey Jr. était là.

Chris Evans : huit ans de Captain America

En 2005, Chris Evans fait une première incursion dans le monde des super-héros Marvel avec Les 4 Fantastiques. En effet, il campe un des rôles principaux, celui de Johnny Storm aka La torche humaine. Deux ans plus tard, il retrouve ce personnage dans la suite : Les 4 Fantastiques et le Surfer d'argent. Mais c'est en 2011 qu'il devient une superstar en décrochant le rôle de sa vie : celui de Captain America dans le film Captain America : First Avenger.

Captain America : First Avenger © Marvel Studios

Une longue histoire qui durera pendant huit ans. En effet, Chris Evans reprendra son bouclier à l'occasion de six films. Sa dernière apparition, mémorable, remonte à 2019 dans Avengers : Endgame.

Merci Robert Downey Jr.

En plus d'interpréter Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. a également eu un gros rôle à jouer en coulisses. Il a notamment convaincu Mark Ruffalo d'accepter le rôle de Hulk. Et ça n'est pas tout.

En effet, on apprend dans le livre The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe (via CBR) que Robert Downey Jr. y est pour beaucoup dans le choix de Chris Evans en Captain America.

À la base, les producteurs Kevin Feige et Stephen Broussard avaient jeté leur dévolu sur Sebastian Stan pour le rôle (il rejoindra finalement le MCU en tant que Soldat de l'hiver). Mais Robert Downey Jr., aidé de son ami producteur Joel Silver, ont convaincu Chris Evans de passer l'audition, étant persuadés qu'il était l'acteur parfait pour ce rôle.

Pourtant, Chris Evans n'était pas rassuré quant au deal de plusieurs films qu'il s'apprêtait à signer. Un élément qui faisait peur à l'interprète de Steve Rogers, comme il l'avait déclaré :