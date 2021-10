Captain Marvel : le scénario du film n'arrêtait pas de changer pendant le tournage

Le duo Anna Boden et Ryan Fleck, les deux réalisateurs derrière le film « Captain Marvel » ont révélé qu’ils ont passé leur temps à réajuster le scénario à plusieurs reprises, et ce pendant le tournage.

Captain Marvel : succès populaire pour Marvel Studios

En 2019, Marvel Studios décide de produire son tout premier blockbuster centré sur une super-héroïne. La firme choisit en effet d’offrir à Captain Marvel son propre récit en solitaire. Pour l’occasion, le studio confie la mise en scène du film au couple Anna Boden et Ryan Fleck. Brie Larson, quant à elle, est choisie pour incarner la super-héroïne à l’écran. Le reste de la distribution se compose notamment de Jude Law, Annette Bening ou encore Samuel L. Jackson rajeuni numériquement pour les besoins de l’histoire.

Carole Danvers (Brie Larson) - Captain Marvel ©Marvel Studios

Même si le long-métrage n’a pas reçu des retours critiques très positifs, il a tout de même rapporté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office. Forcément, suite à ce succès, Marvel Studios a décidé de lancer la production d’un second opus. Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels est attendu le 15 février 2023 dans les salles obscures.

Un script qui n’a cessé de changer

Selon la réalisatrice Anna Boden, le script de Captain Marvel ne cessait de changer pendant la production du film. La sortie du livre The Story of Marvel Studios : The Making of the Marvel Cinematic Universe a ainsi révélé plusieurs anecdotes de tournage. L’une de ces histoires concerne les coulisses de Captain Marvel. Selon The Direct, le scénario du blockbuster n’arrêtait pas d’évoluer pendant le tournage du produit. Selon Anna Boden, le script changeait parce que le film était en constante évolution. Ryan Fleck a ajouté que :

Le script change donc constamment parce que le film change et grandit constamment. Tout au long du développement, tout au long de la production et tout au long de la post-production. Et il y a une véritable envie d'être réactif.

Même si cette méthode allait à l’encontre de la manière de travailler de Anna Boden, cette dernière est parvenue à s’adapter pendant le tournage de son film :

Je suis une super planificatrice. J'aime savoir ce que je fais, avoir beaucoup de temps en privé pour méditer dessus, pour vraiment y réfléchir et pour trouver la meilleure façon de l'exécuter. J’arrive toujours sur le plateau avec un plan que je comprends parfaitement. Si bien que quand quelque chose arrive et change, je peux être très flexible sur le moment, grâce à toute la préparation que j'ai faite à l'avance. C'est mon style.

Les critiques négatives à l’encontre de Captain Marvel pourront ainsi ajouter du grain à moudre à leur volonté de descendre le scénario, souvent considéré comme trop classique. Mais les gros studios ont l’habitude de changer leurs plans au dernier moment, sans forcément prévenir les metteurs en scène. Demandez à David Ayer, il en sait quelque chose…