Comment je suis devenu super-héros : Netflix rafle le film-événement français

La réouverture des salles est attendue de pied ferme par le public et les distributeurs. Mais les places seront rares et chères, et c'est ainsi que les plateformes de streaming peuvent avoir leur coup à jouer. Netflix a déjà lancé des acquisitions de droits vient d'annoncer la diffusion de "Comment je suis devenu super-héros", le film super-héroïque français très attendu.

La France s'essaie au film de super-héros

Les films de super-héros sont omniprésents dans nos salles. La plupart du temps, c'est d'adaptations de comics dont il est question. Il arrive cependant que quelques propositions indépendantes et audacieuses voient le jour. La France tente sa chance avec Comment je suis devenu super-héros, long-métrage dirigé par Douglas Attal. Le scénario se déroule de nos jours et présente une société française où les gens doués de super-pouvoirs sont connus et intégrés. Dans ce cadre réaliste, un trafic d'une substance conférant brièvement des pouvoirs aux gens normaux déclenche des addictions, des morts et des incidents, et les deux policiers Moreau et Schaltzmann sont chargés d'enquêter sur cette affaire. Ils vont être aidés par Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers qui vont se joindre à eux sur l'enquête.

Le public a des bonnes raisons d'attendre cet ambitieux essai parce que les premiers retours qui émanent des projections presse organisées l'année dernière sont élogieux. On peut aussi évoquer le très beau casting principal composé de Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti et Swann Arlaud.

Comment je suis devenu super-héros : direction Netflix

Attendu pour le 12 mai, le film ne sortira finalement pas sur grand écran. Netflix vient en effet d'annoncer qu'ils ont décroché les droits de Comment je suis devenu super-héros. Sa mise en ligne interviendra le 9 juillet prochain.

Comment je suis devenu super-héros ©Netflix

On pourra regretter ce passage exclusif sur un plus petit écran mais il est aussi entièrement compréhensible. Le gouvernement va normalement autoriser une reprise d'activité des salles en mai. Si la date reste un mystère, on sait par avance que l'embouteillage va être monstrueux dans les prochains mois. Tous les distributeurs vont vouloir déstocker les films qu'ils ont en réserve et l'offre risque d'être trop grande par rapport à la demande. Le public ne va pas pouvoir suivre et certains vont perdre des plumes dans la bataille. Une sortie de Comment je suis devenu super-héros sur Netflix permet de s'assurer un amortissement financier et d'offrir au film une exposition de qualité. Pour la plateforme, le deal est avantageux car elle ajoute à son catalogue un titre exclusif qui a toutes les chances de cartonner.