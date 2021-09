Conjuring : la vraie maison est en vente

Vous avez quelques économies et voulez investir dans un projet hors du commun ? Ce qui suit a des chances de vous intéresser. La maison de l'histoire vraie de "Conjuring : Les Dossiers Warren" est en vente depuis quelques jours.

Conjuring : la maison de Rhode Island est à vendre

L'horreur et les histoires vraies font souvent bon ménage auprès du public. C'est le cas des films de la saga Conjuring, qui sont tirés des véritables cas auxquels ont été confrontés les époux Warren. Incarnés à l'écran par Patrick Wilson et Vera Farmiga, Ed et Lorraine ont été introduits dans le premier épisode : Les Dossiers Warren. Le scénario racontait leur intervention auprès d'une famille confrontée à un esprit maléfique dans leur maison située à Rhode Island. Un tour de montagnes russes orchestré avec maestria par un James Wan inspiré derrière la caméra.

La ferme est bien connue des amateurs de phénomènes paranormaux. Elle a même été ouverte au public grâce aux derniers propriétaires. En 2019, Cory et Jennifer Heinzen voulaient exploiter le potentiel commercial de leur bien en faisant venir des amateurs pour vivre une expérience étonnante. L'année dernière, un live événement s'est déroulé pour continuer d'entretenir l'aura de ce lieu particulier. On n'a aucun mal à imaginer tout ce qui peut être fait autour de cette maison pour empocher de l'argent. Dans l'immédiat, rien ne va se produire car elle est tout simplement à vendre !

Un achat pas accessible à toutes les bourses

Elle a été aperçue sur Realtor, un site dédié à la vente de biens immobiliers. Sur le marché depuis une poignée de jours, elle est affichée au prix de 1,2 million de dollars. Une somme conséquente qui s'explique certainement par toute l'histoire autour de cette ferme bâtie en 1836. Des nombreuses photos sont disponibles pour voir les moindres recoins. Les plus curieux pourront même passer par une visite en 3D.

Nous verrons à l'avenir qui sera le(s) nouveau(x) propriétaire(s) des lieux et surtout à quel prix le deal va se faire. Comme on le précisait plus haut, ce n'est pas qu'un achat immobilier, c'est un morceau de l'histoire du monde paranormal qui est en vente. Même s'ils la vendent moins cher que le prix affiché à l'heure actuelle, les Heinzen feront normalement un beau bénéfice. Leur achat en 2019 était de 439 000 dollars. L'occasion est belle de multiplier par plus de deux l'investissement initial.