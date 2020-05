Da 5 Bloods : Spike Lee annonce enfin la date de sortie sur Netflix

Le réalisateur Spike Lee vient de dévoiler la date de sortie de son prochain film sur Netflix. Intitulé "Da 5 Bloods", le long-métrage est notamment porté par Chadwick Boseman.

Spike Lee est un cinéaste renommé qui a mis en scène de grands classiques comme La 25ème Heure, Do the Right Thing ou le récent Blackkklansman. Il revient prochainement avec Da 5 Bloods, attendu sur Netflix.

Enfin une date de sortie

C'est le cinéaste lui-même qui a rapporté la nouvelle sur son compte Twitter, Da 5 Bloods, son prochain film, sortira le 11 juin prochain sur la plateforme Netflix. De quoi ravir les fans du cinéaste.

Le long-métrage raconte comment quatre vétérans du Vietnam interprétés par Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis et Isiah Whitlock Jr décident de retourner dans la jungle à la recherche de leur chef d'escouade resté là-bas. Ce dernier est interprété par Chadwick Boseman qui a perdu énormément de poids pour entrer dans la peau du personnage. À noté que l'acteur français Jean Reno apparaîtra également dans le métrage.

Outre la date de sortie, Spike Lee a également révélé la première affiche du film. Un poster simple et épuré qui présente un enfant qui pleure des larmes de sang sur un fond rouge vif. Ce n'est pas la première collaboration entre le réalisateur et Netflix. En effet, le cinéaste a déjà publié sa série She's Gotta Have It sur Netflix. La plateforme a également accueilli See You Yesterday de Stefon Bristol, produit par Spike Lee.

Récemment, Chadwick Boseman déclarait à Enterteinment Weekly que Da 5 Bloods est l'un de ses « rêves devenu réalité ». Il affirmait en novembre dernier que « C'était l'occasion de faire un film avec Spike Lee. J'ai grandi en regardant ses films. J'ai toujours voulu en faire un. ». Un projet pour lequel il s'est énormément investi puisque l'acteur a perdu beaucoup de kilos pour entrer dans la peau du personnage. Maintenant, il va falloir qu'il reprenne de la masse s'il veut rejouer Black Panther.