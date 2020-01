De Gaulle : une bande-annonce pour le film avec Lambert Wilson

Vous avez aimé ? Partagez :

Une première bande-annonce a été dévoilée pour le film du réalisateur Gabriel Le Bomin, intitulé « De Gaulle ». Le film se concentrera sur mai-juin 1940, période cruciale qui vit la France se soumettre à l’Allemagne nazie, et le départ du général De Gaulle pour Londres, d’où il organisera la poursuite des combats. Il est interprété dans le film par Lambert Wilson.

S’il y a, en France, un modèle de l’homme d’État, il s’agit bien du général Charles de Gaulle, militaire, résistant, écrivain et premier Président de la 5ème République. Rejetant l’armistice signé par le maréchal Pétain en juin 1940, il s’exile à Londres d’où il organise, à la tête des Forces Françaises libres, la poursuite des combats contre l’occupant nazi, en signant notamment le célèbre appel du 18 juin. Un film va retracer cette période de la vie du général De Gaulle, qui le verra quitter non seulement la France, mais aussi sa femme Yvonne et ses trois enfants, Philippe, Anne et Élisabeth.

Un grand rôle pour Lambert Wilson

Le film est réalisé par Gabriel Le Bomin. Le réalisateur a un profil particulier, puisqu’il intègre assez jeune le service cinématographique des armées, où il réalise plusieurs documentaires et travaille sur des documents d’archives. Il a réalisé des courts et des longs-métrages de fiction, dont Insoupçonnable sorti en 2010. Ce spécialiste de la cinématographie de guerre semble ainsi tout désigné pour mener De Gaulle, dont la figure est encore très présente, et dont on ne pardonnerait pas un traitement erroné ou paresseux.

Pour incarner le général, c’est Lambert Wilson qui enfilera l’uniforme. Celui du militaire, mais aussi celui du père de famille, comme le montre la bande-annonce (visible en tête d’article). Comment le sauveur de la France surmontera-t-il les sacrifices nécessaires ? Comment vit-il son exil à Londres ? Ce sont ces questions qui seront traitées dans le film, prévu dans les salles le 4 mars. En plus de Lambert Wilson, on y retrouvera aussi Isabelle Carré et Olivier Gourmet.