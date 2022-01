Deux Avengers vont jouer deux légendes du cinéma

Après avoir porté fièrement les collants et sauver le monde plusieurs fois dans les films du MCU, deux acteurs de la célèbre bande des Avengers vont interpréter des légendes de l'âge d'or hollywoodien. Ça va danser !

D'un cinéma à l'autre

C'est ce qu'on appelle faire un grand écart, un très grand même. Après avoir fait rêver des millions de spectateurs en interprétant deux célèbres super-héros, Spider-Man et Captain America, Tom Holland et Chris Evans vont interpréter deux légendes du cinéma, les danseurs et acteurs Fred Astaire et Gene Kelly. Ils le feront chacun dans leur propre film. Celui de Tom Holland devrait être un biopic, alors que celui de Chris Evans devrait être d'un genre différent. Quoi qu'il advienne, c'est déjà une nouvelle rafraîchissante pour la carrière de ces deux stars, qui restent pour le moment très identifiées à leur rôle respectif dans le MCU.

Tom Holland en Fred Astaire

Le choix du jeune acteur du moment dans le rôle de l'acteur et danseur Fred Astaire, modèle d'interprète du genre de la comédie musicale, a le goût de l'évidence. Comme Fred Astaire, qui a commencé à danser très tôt sur les planches de théâtre, Tom Holland n'a que 12 ans lorsqu'il intègre en 2008 la troupe de la comédie musicale Billy Elliott. Deux ans plus tard, il la quitte pour se lancer dans le cinéma et débuter la carrière fulgurante qu'on lui connaît.

Il est depuis 2016 le Spider-Man titulaire et est apparu six fois dans le costume, sept si l'on compte son caméo dans la scène post-générique de Venom : Let There Be Carnage. Tom Holland a là l'opportunité de se montrer dans un registre différent, qui en plus de toucher à un cinéma "classique" lui permettra de faire valoir ses qualités de danseur, déjà vues notamment dans son exceptionnelle interprétation de Umbrella.

On sait que le projet de biopic sera produit par Amy Pascal, productrice des films Spider-Man depuis 2017 et donc proche collaboratrice de Tom Holland. C'est l'acteur lui-même qui a évoqué pour la première fois ce projet dans une interview donnée à GQ. Il l'a confirmé durant la tournée de promotion pour Spider-Man : No Way Home.

Chris Evans en Gene Kelly

Autre figure légendaire de Broadway et d'Hollywood, Gene Kelly va donc être lui interprété par Chris Evans. Le développement de son projet est différent de celui de Tom Holland. En effet, c'est Chris Evans lui-même qui a apporté l'idée originale du film, qui se concentrera sur un jeune garçon de 12 ans qui travaille aux studios MGM en 1952. Alors qu'il travaille sur le prochain film de la star Gene Kelly, celui-ci va s'inventer une amitié imaginaire avec lui. Pour mener à bien ce projet sur lequel Chris Evans est aussi producteur, il sera notamment associé à la société de production Rian Johnson et à John Logan. Ce dernier sera aussi à l'écriture du scénario, et c'est une excellente nouvelle. On lui doit en effet les scénarios de, entre autres, Gladiator, Aviator, Skyfall, Spectre et Penny Dreadful côté télévision. Excusez du peu.

En 1952, période qui sera celle du film, Gene Kelly vient de jouer dans Un Américain à Paris et surtout assure la co-réalisation et le rôle principal du légendaire Chantons sous la pluie. Peut-être pourra-t-on ainsi voir Chris Evans refaire des séquences cultes de ce film....