Doctor Strange 2 : pourquoi Wanda ne cherche pas Vision dans le film ?

Depuis le 4 mai dernier, « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » cartonne dans les salles obscures. Dans celui-ci, Doctor Strange et Wanda Maximoff parcourent le multivers et croisent de nombreux autres personnages. Pourtant, il y a un grand absent du film : Vision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : quand les héros parcourent le multivers

Réalisé par Sam Raimi (trilogie Spider-Man, trilogie Evil Dead, Jusqu'en Enfer), Doctor Strange in the Multiverse of Madness raconte comment Doctor Strange se balade dans le multivers avec America Chavez. L'occasion pour l'ancien Sorcier Suprême de croiser la route de nombreux personnages comme Les Illuminati. Pour le moment, Doctor Strange in the Multiverse of Madness fait un démarrage historique au box-office. Avec ses 411 millions de dollars de recettes en un peu moins d'une semaine, il se place comme le 11ème meilleur démarrage de tous les temps aux États-Unis. Ce qui lui promet donc une belle carrière dans les salles obscures.

Où est Vision ?

Attention, la suite de cet article contient des SPOILERS sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et plus particulièrement sur le personnage de Wanda Maximoff. Dès les premières minutes du film, les spectateurs apprennent, avec une surprise certaine, que Wanda va être la principale antagoniste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Après son expérience à Westview dans WandaVision, la Sorcière Rouge n'a qu'un seul désir : revoir ses enfants. Elle décide donc de parcourir le multivers avec l'aide du Darkhold pour retrouver les jeunes Billy et Tommy Maximoff.

Vision (Paul Bettany) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney+

Il y a cependant une question qui demeure. Pourquoi la Sorcière Rouge ne recherche pas également Vision, son grand amour lui aussi disparu sur la Terre-616 ? Lors d'une récente interview avec Collider, la comédienne Elizabeth Olsen, qui incarne Wanda dans le MCU depuis Avengers : l'ère d'Ultron, a donné quelques explications concernant cet oubli :

Il y a toute une liste de ses proches qui ont disparu comme son frère et ses parents. Dans cet univers, cette femme n'est pas avec Vision. Nous avons aimé que ce soit un mystère. Pour une raison quelconque, il n'est pas dans son monde. Je l'ai toujours considérée comme une Wanda domestique. Ils ont divorcé. Ils sont séparés. Elle ne porte pas d'alliance. La chose la plus importante au monde une fois que vous devenez mère, ce sont vos enfants, et c'est pourquoi il n'y a pas Vision. Les enfants font également partie de son mythe. Je pense qu'une fois que vous êtes mère, la perte de votre enfant est plus douloureuse que toute autre perte que vous pourriez subir.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness préfère donc laisser le sujet Vision sur le côté. Après tout, peut-être que Vision n'existe pas dans cet autre univers. Et de toute façon, la recherche de Vision ne fait pas partie des thématiques du personnage dans le film de Sam Raimi. Mais une chose est sûre, le Marvel Cinematic Universe va très certainement ramener prochainement la White Vision sur le devant de la scène, qui s'est échappée à la fin de WandaVision.