Don't Worry Darling : cette scène de sexe a été censurée pour le trailer

La bande-annonce de « Don’t Worry Darling » laisse entrevoir une scène de sexe oral. Une séquence en partie censurée dans le trailer, affirme la réalisatrice Olivia Wilde.

Don’t Worry Darling, la confirmation pour Olivia Wilde ?

Olivia Wilde s’est d’abord fait connaître en tant qu’actrice. On l’avait notamment vu rejoindre l’équipe de Dr House à partir de 2007. Puis, au cinéma, elle est apparue dans Tron : L’Héritage (2010), Cowboys et Envahisseurs (2011) ou encore Time Out (2011). Mais depuis 2019, la comédienne est également devenue une réalisatrice à suivre avec Booksmart. Un premier long-métrage bien accueilli par le public américain et la critique. Il est actuellement disponible sur Netflix.

La cinéaste cherche désormais à confirmer avec Don’t Worry Darling, qui pourrait la faire passer dans une autre sphère à Hollywood. Emmené par un casting impressionnant (Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine), le film suit, dans les années 1950, une femme au foyer qui vit dans une communauté isolée. Une « vie de rêve » pour elle, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il se trame quelque chose dans cette communauté...

Don’t Worry Darling ©Warner Bros.

Don’t Worry Darling attire l’attention depuis un moment maintenant. Et d’autant plus ces derniers jours alors qu’Olivia Wilde révélait avoir été obligée de renvoyer Shia LaBeouf de son film pour protéger son actrice Florence Pugh. Le principal concerné a alors réagi et contredit la version de la réalisatrice, expliquant avoir quitté de lui-même le projet et qu’il n’a jamais été licencié.

Du sexe qui choque la MPA

Au-delà de cette sortie, c’est le contenu du film qui a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises. Assez vite, des rapports annonçaient une scène de sexe intense avec Florence Pugh. Une séquence confirmée par la bande-annonce. Mais, justement, le trailer aurait été en partie censuré à cause de cette scène (à 2min05 de la vidéo ci-dessous), comme l’a expliqué Olivia Wilde à Associated Press.

La réalisatrice souhaitait en montrer davantage dès la vidéo promotionnelle. Mais la MPA (Motion Picture Association of America) serait intervenue au dernier moment pour qu’elle coupe certains plans de la bande-annonce.

Beaucoup de choses ont dû être retirées du trailer. La MPA m’est tombée dessus au dernier moment et j’ai dû retirer certains plans, ce qui m’a contrariée.

Elle poursuit en précisant que, d’après elle, le problème viendrait d’un refus de représenter le plaisir féminin.

Évidemment, nous vivons dans une société encore très puritaine. Je pense que le manque d’érotisme dans le cinéma américain est assez nouveau. Et alors quand il s’agit de plaisir féminin, c’est quelque chose qu’on voit encore moins souvent, à moins d’aller du côté du cinéma queer.

Heureusement pour la réalisatrice, le film en lui-même ne semble pas avoir fait l’objet de censure. On imagine alors que le résultat final sera d’autant plus marquant. Olivia Wilde a d’ailleurs à nouveau expliqué que son désir avec Don’t Worry Darling est de « provoquer » et que l’audience « ne se sente pas en sécurité ». Voilà qui promet.

Don’t Worry Darling sortira dans les salles le 21 septembre après une présentation en avant-première au Festival de Deauville.