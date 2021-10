Dune : Denis Villeneuve dévoile quelle est sa scène préférée

Le réalisateur Denis Villeneuve vient de révéler quelle est sa scène préférée de « Dune ». Une séquence qui résume, selon lui, tout le sens du roman de Frank Herbert.

Dune : la suite est annoncée

En salles en France depuis le 15 septembre dernier, Dune a rapporté plus de 223 millions de dollars de recettes au box-office. Après quelques semaines de doutes, Warner Bros Studios vient d’officialiser la mise en chanter du deuxième chapitre de Dune, pour le plus grand plaisir des fans, mais surtout de Denis Villeneuve. En grand fan du roman de Frank Herbert, c'est une bénédiction pour lui de mettre en scène la nouvelle adaptation cinématographique de l’œuvre, des décennies après la version contestable de David Lynch.

Dune ©Warner Bros Pictures

Pour porter son projet sur grand écran, le cinéaste canadien s’est entouré d’un casting proprement hallucinant, notamment composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Josh Brolin, Jason Momoa ou encore Zendaya et Javier Bardem. Une distribution cinq étoiles qui a permis au film d’avoir une influence impressionnante.

Denis Villeneuve dévoile sa scène préférée

Lors d’une récente interview avec The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve a discuté de sa vision de Dune, le roman de Frank Herbert. Pour lui, l’une des scènes les plus importantes du film concerne Jessica et Paul, lorsque ce dernier est horrifié par des visions de guerre à venir. La scène apparaît quand les deux protagonistes ont fui dans le désert, et se retrouvent tous les deux à la merci des vers géants. Le réalisateur a expliqué que cet instant est parfait pour associer le récit au voyage de l’élu :

Frank Herbert a écrit Dune comme un avertissement envers ces figures messianiques, ces élus, ces figures de sauveurs. C'est une critique de la figure messianique. C'est l'une de mes scènes préférées du film, et elle ne repose que sur les épaules et le talent de Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson. Ces deux acteurs ont été piégés dans ce tout petit espace avec une implosion puis une explosion. Il se passe donc beaucoup de choses dans cette scène. Le personnage principal devient de plus en plus obsédé et hanté par ses visions, puis il affronte enfin sa mère. Mais en même temps, il pleure aussi son père. Il se passe donc beaucoup de choses. C'est une sorte de renaissance cinématographique pour le personnage, et Timothée y a insufflé une performance qui m'émeut encore à chaque fois que je regarde le film.

Dune ©Warner Bros Pictures

Une scène assez inattendue, car elle ne demeure pas la plus impressionnante ou mémorable de l’œuvre. Il s’agit même d’une séquence assez secondaire et pourtant, selon Villeneuve, elle est très importante pour l’évolution de son héros. En tout cas, Denis Villeneuve a réussi son pari, a marqué les esprits, et reviendra pour la suite de Dune, attendue le 20 octobre 2023.