Dune : Denis Villeneuve souhaite faire au moins 3 films

Après l'annonce officielle du développement de "Dune 2", Denis Villeneuve voit déjà plus loin et exprime son souhait de faire un troisième film, basé sur le roman de Frank Herbert "Le Messie de Dune".

Le blockbuster SF de l'année

Présenté en avant-première mondiale au Festival de Venise 2021, le film Dune de Denis Villeneuve a répondu aux attentes. Les attentes critiques d'une part, avec une presse globalement très séduite par le travail du canadien (notre critique ici). Côté box-office mondial, il a rapporté pour le moment plus de 223 millions de dollars de recettes, un très beau score si l'on considère les contraintes imposées par la crise sanitaire et sa diffusion simultanée en salles et sur HBO Max sur certains territoires. Fantastique, monumental, étourdissant, le blockbuster de SF va avoir une suite, ce qui était dans les plans originels mais devait tout de même attendre la validation du public. C'est fait, et c'est maintenant officiel : le développement du deuxième film est lancé.

Dune ©Warner Bros.

Un troisième film déjà considéré

L'oeuvre de Frank Herbert est un "Cycle". Le romancier en a écrit deux autres, le "Cycle du Programme conscience" et le "Cycle des Saboteurs". Son plus célèbre, le "Cycle de Dune" donc, est composé de six romans : Dune, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune, L'Empereur-Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des mères.

Le film déjà sorti est l'adaptation de la première partie du premier roman, et le second film en développement adaptera sa seconde partie. Et déjà Denis Villeneuve, dans une interview donnée à Entertainment Weekly, évoque un troisième film, qui serait une adaptation du deuxième roman :

J'ai toujours considéré trois films. Ce n'est pas la volonté de faire une franchise, mais c'est Dune, et c'est une histoire gigantesque. Pour l'honorer, je pense qu'il faudrait au moins trois films. Ce serait le rêve. Suivre Paul Atreides sur tout son arc narratif serait super. (...) Herbert a écrit six livres, et plus il écrivait, plus ça devenait psychédélique. Je ne sais donc pas si certains pourraient être adaptés. Une chose à la fois. Si déjà j'ai la chance de faire Dune 2 et Le Messie de Dune, je suis béni.

On ne fait pas plus clair appel du pied ! Et suivre le parcours de Paul Atréides c'est suivre aussi celui de sa concubine officielle, la fremen Chani. C'est donc pour les studios Warner projeter des films centrés sur les personnages interprétés par Timothée Chalamet et Zendaya. Deux jeunes grands talents et déjà icônes planétaires qui, sauf accident de parcours, devraient dominer le cinéma des années à venir.

Notre interview de Denis Villeneuve et Rebecca Ferguson est à retrouver ci-dessous.