Dune : Jason Momoa raconte son entretien surréaliste pour le rôle de Duncan Idaho

Le comédien Jason Momoa vient de dévoiler la manière dont il a eu le rôle de Duncan Idaho dans l'excellent « Dune » de Denis Villeneuve. Et ce fut un casting tout à fait unique en son genre.

Dune : gros succès pour Denis Villeneuve

Sorti le 15 septembre dernier, Dune a rencontré des retours critiques et populaires largement positifs. Adapté du roman emblématique de Frank Herbert, Dune est toujours un pari risqué. Pourtant, Denis Villeneuve a relevé haut la main le challenge et a offert une épopée de science-fiction impressionnante. Porté par un casting hallucinant notamment composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya, Josh Brolin ou encore Jason Momoa, Dune a pour le moment rapporté plus de 220 millions de dollars de recettes au box-office. Et son exploitation vient à peine de débuter aux États-Unis.

L'entretien surréaliste de Jason Momoa

Jason Momoa, la star de Game of Thrones, d'Aquaman ou encore de la série Apple See, a été engagé par Denis Villeneuve pour incarner Duncan Idaho dans son adaptation de Dune. Lors d'une récente interview avec IndieWire, le comédien a expliqué comment le cinéaste l'avait appelé à l'improviste pour lui proposer un rôle dans Dune. Jason Momoa, passionné d'escalade en milieu naturel, a reçu un appel de son agent alors qu'il était en haut d'une montagne avec l'un de ses amis :

J'ai reçu un appel de mon agent littéralement au sommet d'une montagne. Et j'ai été choqué, il m'a dit : "Denis Villeneuve veut te parler maintenant". Je pensais que c'était une blague. Il a dit : "Il veut te parler tout de suite, il te veut pour un rôle. Il ne dira à personne ce que c'est". Moi et mon meilleur ami, qui est fan de Denis, nous avons alors dévalé la montagne. Une fois arrivés, nous avons fait un FaceTime, et il avait déjà tout prévu. Tout le monde me regardait, et il avait tout un livre avec lui. C'était son programme, ses notes d'intentions, avec des photos et tout. C'était comme s'il me vendait son scénario, et j'étais abasourdi. Il m'a demandé directement si je voulais jouer Duncan. Ça ne m'était jamais arrivé.

Duncan Idaho (Jason Momoa) - Dune ©Warner Bros

Une drôle de manière pour Jason Momoa d'apprendre qu'il va apparaître dans le blockbuster le plus ambitieux de l'année 2021. Surtout que Duncan n'est pas n'importe quel personnage dans la mythologie Dune. Ce dernier est un peu la boussole morale de Paul, son protecteur mais également un proche d'une loyauté indéfectible. Il demeure également le combattant le plus puissant de toute la maison Atreides. C'est donc avec confiance que Denis Villeneuve lui a proposé le rôle, sans même lui faire passer de test. Et l'instinct du cinéaste a été bon tant Jason Momoa est convaincant dans la peau de Duncan. Le comédien sera par ailleurs prochainement de retour dans la peau du super-héros DC pour Aquaman and the Lost Kingdom, attendu le 14 décembre 2022 :